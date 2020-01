Desconoce AMLO reforma judicial impulsada por la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador desconoce la reforma judicial supuestamente impulsada por la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Durante la conferencia mañanera, afirmó “no tengo nada que ver con la reforma”, la cual extiende el castigo de arraigo, permite la intervención de comunicaciones y vulnera el derecho de la presunción de inocencia.

Política Niega FGR proyecto de reforma judicial

“No la he visto, no la conozco. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad, la expresión de las ideas, el derecho a disentir”, insistió.

Acotó que el derecho de enviar iniciativas está reservado para la Presidencia de la República y los legisladores, por lo que de su parte, no enviará ninguna modificación al sistema judicial.

López Obrador aseguró que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es autónomo y si envía la iniciativa, será en solitario.

“Porque depende, yo creo que debes de tomar en cuenta que lo que era la procuraduría, ahora es autónoma. Además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente al titular del Ejecutivo y los legisladores”, defendió.

Anteriormente, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé que la iniciativa de reforma al poder judicial llegue el próximo 1 de febrero en el arranque de la legislatura.