Acepta AMLO discrepancias con Gertz Manero por autonomía de la UIF

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha transgredido la autonomía del órgano judicial, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que sí hubo esta protesta del fiscal respecto a su autonomía sus facultades”, dijo durante la conferencia mañanera.

En respuesta a la queja del fiscal, López Obrador definirá con Santiago Nieto hasta dónde se pueden revelar datos, para no violar el debido proceso y caminar rumbo a una relación sana.

“Ya estamos buscando entendimiento. Que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta al debido proceso, cuáles son los limites. Qué sí puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto información, que no puede hacer. Vamos a definir bien y vamos a arreglar”, prometió el primer mandatario.

El titular del Ejecutivo Federal que el director de la UIF no se conduce solo y ha actuado bajo sus órdenes.

“Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. También hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde”.

Señaló que Nieto seguirá con las investigaciones como ahora, “por aquello de que si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero”.

De ahora en adelante, cuidarán que la revelación de datos no viole el debido proceso, como reclamó ayer el fiscal Gertz Manero.