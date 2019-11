Entre México y EU se respetará la soberanía: AMLO

López Obrador aseguró que el Gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México y "México hará lo mismo".

Manifestó que una vez, el presidente Donald Trump le confió en una llamada telefónica que “quieren que nos enfrentemos y que nos confrontemos. No va haber pleito”.

Puntualizó que la política se inventó para evitar la confrontación y que en una relación de amistad, hay buen entendiendo además de comunicación entre la Secretaría de Estado y Marcelo Ebrard, porque “es un especialista en materia de política exterior y las leyes internacionales, por lo que tiene comunicación con el gobierno”.

“Por eso este encuentro con el procurador y vamos a demostrar que estamos actuando con eficacia y que se está procurando hacer justicia en el caso de este crimen lamentable de los LeBarón, tenemos la ventaja de que actuamos con libertad. No tenemos relación con interés creados, no existe asociación delictuosa con nadie y se está avanzando y se les va a demostrar a las autoridades estadounidenses y ellos tienen información de lo que se está llevando acabo y que no nos estamos quedando con los brazos cruzados o que somos incapaces”.

"No hay nada que temer"

Luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera que se designaría a los cárteles mexicanos como terroristas, López Obrador aseguró que “no hay nada que temer”.

El mandatario señaló que siempre se ha tenido buena relación con el país vecino y destacó que Trump siempre ha sido respetuoso.

“Él hace sus declaraciones pero cuando se trata del interés de las dos naciones, hay acuerdos. Estoy optimista por mantener amistad con Trump”.

Además, comentó que en caso de tomar una decisión que afecte la soberanía mexicana, “entonces actuaríamos en el marco de leyes internacionales”.

Aunque señaló que lo considera “improbable”.

Por tanto destacó que se aceptará la cooperación entre ambas naciones, más no la intervención de otras naciones sobre temas internos.

"En resumen, cooperación, sí; intervención, no", dijo López Obrador.