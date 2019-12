"Hay que volverlo a intentar"; AMLO tras rechazo al recorte de pago a partidos

Tras el rechazo por parte de los diputados a la reducción del financiamiento a partidos políticos, el presidente López Obrador aseguró que volverán a intentarlo en febrero y en el nuevo periodo ordinario de sesiones presentarla como “iniciativa preferente”.

Destacó que al final los diputados se oponen a algo que no les afecta, “sólo por la postura de los partidos, ahora sí que cómo se decía antes, “tan bien que iban”.

“Algunos legisladores no se enteran bien y obedecen a quién está decidiendo arriba, pero se puede llegar a un acuerdo en este sentido”.

Confió en que se logre este recorte el siguiente año y comentó que "a lo mejor faltó más explicación sobre la reforma y a veces porque hay la inercia de que se toman las decisiones arriba por parte de los dirigentes, así como que algunos legisladores no se enteran bien y obedecen a quién está decidiendo arriba, pero se puede llegar a un acuerdo en este sentido”.

El Presidente aseveró que en su opinión se ha fortalecido el Poder Legislativo por sus acciones y recordó que ellos llevaron a cabo un plan de austeridad, ya que ahora cuesta menos al pueblo “mantener” a las cámaras de Diputados y Senadores”.

“Hicieron muchas reformas, de los 136 artículos de la constitución reformaron 40, además consideró que se hizo una nueva Constitución”, aseveró.

Expuso que se puede rectificar y habrá que esperar al próximo año, "porque la política también es tiempo, y ojalá se logre la disminución".

Ya no existe Jefe Político en Morena: AMLO

En tanto a los problemas internos de Morena, el presidente espera que “se resuelvan de la mejor manera”, pues aseguró que ya no existe el Jefe Político, señaló que él ahora es Presidente de la República.

Esto luego de que abordara el tema del rechazo de diputados a recorte de gastos a partidos políticos.

Dijo que “se consideró que no era adecuado lo que propuse y yo respeto los puntos de vista y no voy a meterme y no quiero que nadie en el Gobierno se mete y ya es un delito grave”.

Además, señaló que que en todos los partidos políticos, incluyendo a Morena, “hay gente con principios que no están pensando en el interés personal y que piensan en la transformación de México y ellos van a saber qué hacer en esta circunstancia”.