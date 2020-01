No a la guerra. México es neutral, asegura AMLO por conflicto EU-Irán

“No a la guerra y esa es la postura de nuestro país”, se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Aseguró que nuestro país no va a intervenir, apelará por el diálogo y confía en que es posible resolver las diferencias por la vía pacífica.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente



🗣AMLO fue claro: "México se mantendrá en una postura de neutralidad y no intervención".



¿Opiniones? 🤔🤔https://t.co/tYJDnC1pwC pic.twitter.com/lY7IzujPt9 — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 8, 2020

“Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a las naciones y al mismo tiempo, exhortando a que no haya guerra que no haya confrontación armada, que haya diálogo no a la guerra si a la paz “, demandó durante la conferencia mañanera.

Opinó que es posible un acuerdo entre ambas naciones extranjeras, mediante el diálogo.

Mientras tanto, los embajadores y cónsules de México en el extranjero tienen la instrucción de apegarse al artículo 89 de la Constitución y no inmiscuirse en la política interior de otros países.

Mundo #Data | El músculo militar de EU e Irán

“La postura de México es esa, no intervenir. Nosotros tenemos una relación de respeto y de buena política exterior, con todos los pueblos. No vamos nosotros a especular sobre esto, yo soy optimista yo creo que se va a lograr un acuerdo”, afirmó.

Comentó que si el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, es elegido para ocupar un lugar en la Comisión de Seguridad de ese organismo internacional, siempre se pronunciarán por soluciones pacíficas.

Luego de que Irán envío dos misiles a una base militar de E.U en Irak, en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani.