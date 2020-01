No habrá sanción a gobernadores del PAN no adheridos al Insabi: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá sanción para los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) que no quisieron adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Pues destacó que la suma a este nuevo plan de salud es voluntario.

Puntualizó que ya no se quiere que haya entrega de recursos discrecionales, por los que los gobernadores del PAN pueden decidir si entran o no al Insabi.

“Sería faccioso pensar que no se les van a entregar los recursos si no se adhieren. No somos iguales”.

Además, recordó que hoy es el último día para la incorporación de los estados al Insabi y señaló que "fue un desastre la descentralización de los servicios de salud, porque está definiendo si el Gobierno se hará cargo de los hospitales y de la nóminas, ya que en el pasado, se enviaba el dinero y se usaba para otra cosa”.

Recordó que en las administraciones anteriores no había atención médica ni medicamentos, por lo que resaltó que con su gobierno los servicios de salud de nueva cuenta se habrán de federalizar.

El Instituto de Salud para el Bienestar viene a suplir a lo que era el Seguro Popular.

Cabe destacar que el las últimas semanas, personas que contaban con su seguro popular denunciaron que en los hospitales se les estaba cobrando la atención médica, lo que no debería ser así.

Además del grave desabasto de medicamentos en el país, la mayoría en tratamientos para cáncer, lo que llevó a familiares de los pacientes a manifestarse, consiguiendo que autoridades les abastecieran con medicina para al menos un mes.