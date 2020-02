AMLO no intervendrá en el proceso de renovación del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no intervendrá en el proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral, porque no es igual a quienes lo antecedieron.

Luego de que se designó a John Ackermann, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, como uno de los integrantes del Comité de Técnico de Evaluación de los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Yo estoy seguro de que no, porque no somos iguales, al menos nosotros no nos metemos en eso prometió AMLO durante la conferencia mañanera.

López Obrador comentó que es competencia de la Cámara de Diputados, a quien se le respeta y garantiza su autonomía.

“Es un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que deben ellos de actuar con autonomía, con libertad y nosotros no tenemos por qué meternos a esos temas”, expresó.

Política Diputada Villavicencio pide que consejeros del INE sean mujeres

El primer mandatario aseguró que los consejeros salientes, fueron elegidos bajo intereses partidistas, incluso, antes de conocerse al comité de evaluación, ya se había hecho el reparto.

“Antes, qué hacían, cómo le hacían para nombrar a los consejeros, se repartían tres para un partido, cuatro para otro y al más chiquito uno, para que le tocara algo y así tenían el control del órgano electoral, los dos grandes controlaban. Me tocó saber cuándo iban a nombrar a los que están ahora, y por anticipado dije cómo iban a quedar. Me adelanté y dije cuatro para un partido, tres para el otro y uno para el más pequeño”, insistió.