AMLO revelará logros en evento por un año de gobierno

El presidente López Obrador afirmó que son bastantes los logros por los que se siente satisfecho y el domingo los hará públicos en el mitin que se efectuará en el Zócalo.

Aseguró de nueva cuenta que todos los mexicanos contribuyen a la transformación del país, por lo que pidió estar muy contentos el domingo.

“Imagínense lo que significa que en un año. Todos los adultos mayores de México tengan derecho a una pensión. Lo que representa para una familia humilde donde hay dos ancianos respetables, los dos reciben su apoyo y ya tienen para sus alimentos y lo básico. La dimensión humana de la medida”.

Manifestó que los niños y niñas en familias muy humildes tienen su pensión y que les pueda llegar su apoyo y “así muchas otras cosas, como el que no se tenga corrupción, que ya no haya lujos en el gobierno”.

“La satisfacción de decir que la presidencia el año pasado utilizó tres mil millones de pesos y ahora 800 millones de pesos. Imagínense lo satisfactorio que es que sin impuestos, gasolinazos y sin aumentar la deuda financiamos el desarrollo, es un avance”.

Avances en primer año de gobierno

En lo económico, puntualizó que es un avance que la moneda mexicana que no se ha devaluado, sino que al contrario es una de las monedas que más se ha fortalecido en el año.

Acotó que en materia de empleo, se dijo convencido que se han creado más empleos que antes, por lo que de acuerdo al IMSS se han creado más de 600 mil empleos nuevos hasta el mes de octubre.

“Yo espero que lleguemos a 800 mil o 900 mil empleos formales. Aun falta noviembre y diciembre, pero hay muchos nuevos empleos que no se miden por ejemplo, si tenemos 900 mil jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3 mil 600 pesos, ¿eso es empleo o no es empleo? Y esos no están en la cuenta. Tenemos a 300 mil jornaleros, recibiendo un apoyo (...) y así muchas otras cosas que no están contabilizadas en los parámetros en la manera de medir”.

Dijo que ahora se tiene otra forma de abordar el crecimiento, incluyendo el factor de ingreso y esto es lo que puede significar que haya discrepancias, por lo que dijo que “están obligados a que funcione la economía, haya empleo y haya mejores salarios”.

Abundó que uno de sus logros es que después de 36 años se logró un mayor aumento en el salario mínimo, “si es para decir, ‘tengan para que aprendan’”.