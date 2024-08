Notifican al Senado sobre orden de aprehensión vigente contra Javier Corral

Este jueves el Senado de la República fue notificado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sobre una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Corral, senador electo por Morena.

El también exgobernador de Chihuahua fue notificado de la orden de aprehensión en su contra durante la reunión de la bancada de Morena, previa a la Sesión Constitutiva del Senado.

Pasadas las 13 horas, Javier Corral rindió protesta como senador de la República.

Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), explicó que la orden de aprehensión obedece a una nueva resolución del órgano jurisdiccional, pero que sobre la misma causa penal en donde se le imputa el presunto desvío de 98 millones 600mil pesos, mediante la simulación de un contrato.

“Se le está notificando al Senado de la República una nueva resolución emitida por el órgano jurisdiccional en donde está puntualizando el juez de la causa que el hoy imputado está evadido de la acción de la justicia”, explicó.

Agregó que por protocolo esa nueva resolución se comunica de una autoridad a otra, toda vez que el órgano jurisdiccional ni la autoridad ejecutora, no han contado con un supuesto amparo, tema que sólo se ha discutido en medios de comunicación, pero no existe notificación alguna para el juez de la causa ni para la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Recordó que existe una orden de aprehensión vigente la cual se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Ordenamientos Judiciales y que aparece como activa, por lo que cualquier fiscalía del país o autoridad policiaca puede capturar en estos momentos al imputado.

“Esto es lo que se le está notificando al Senado de la República, para que procese lo conducente conforme a la ley, y sea discutido el tema que de autoridad a autoridad, se le está comunicando al Senado”, subrayó.

Abelardo Valenzuela comentó que si el ex mandatario toma o no protestas como senador de la República el próximo 1 de septiembre, es un tema que compete al propio Senado, sin embargo, precisó que en caso de que logre adquirir el fuero, el proceso queda interrumpido, es decir, no continua al haber un procedimiento, pero es importante que el Senado sepa que la orden de aprehensión está vigente a partir de una nueva resolución entorno a la misma causa penal.





Con información de Fernando Reyes / El Heraldo de Chihuahua