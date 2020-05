Notimex es utilizado como aparato de propaganda, denuncia senador del PAN

Notimex está siendo utilizado como un aparato de propaganda e ideología y su titular, Sanjuana Martínez estaría detrás de bots en Twitter para atacar a la oposición de un "autoritario" Andrés Manuel López Obrador, denunció en conferencia de prensa virtual el senador panista Erandi Bermúdez Méndez,

¿Cuándo les va a tocar?, preguntó el senador Erandi, "ya se fue contra Reforma y Proceso, contra periodistas en particular, atacando y acosando en redes. El día de mañana puede ser cualquier otro medio’’, dijo el panista en relación al Ejecutivo federal.

"Estamos viendo hoy al verdadero Andrés Manuel y su cuarta transformación, porque está mostrando el autoritario que siempre ha sido, estamos viendo que no respeta los derechos de los demás y el hombre que es capaz de pasar por encima de cualquier derecho y de cualquier persona con tal de hacer valer lo que piensa y cree, y a eso se le llama autoritarismo’".

Erandi Bermúdez Méndez, senador de la bancada del PAN Foto: Captura de video

En conferencia virtual con periodistas, el panista enumeró los ataques y descalificación a la libertad de expresión, a medios de comunicación y a ciudadanos.

Al respecto, solicitó aclarar la inversión del Gobierno federal en Twitter, en esta red social; que se aclare por qué Notimex es quien ayuda a hacer la verificación de contenidos, disfrazado como un esfuerzo contra las famosas “fake news”.

Erandi Bermúdez destacó que Twitter y Notimex hacen esta famosa labor de poder verificar qué sí es “fake news” y qué no. Y es de todos conocido que la directora de Notimex, Sanjuana Martínez estaría utilizando bloques de cuentas falsas de Twitter, incluso Artículo 19 presentó denuncias. Estás cuentas están administradas por el mismo personal de esta agencia, con el único propósito de agredir a usuarios que expresan de forma libre su opinión o que difieren de las estrategias y acciones del Gobierno federal.

“Es preocupante que Notimex haya sido registrado como un agente verificador de contenidos de plataforma de Twitter, lo faculta para suspender cuentas que considera como transgresoras de la política de Twitter, argumentando el famoso tema de las “fake news”’’, refrendó Erandi Bermúdez.

Este organismo –Notimex- está siendo usado no como agencia informadora, no como una agencia del Estado mexicano, no del gobierno, sino del Estado mexicano, propiedad de los mexicanos, hoy está siendo utilizado como un aparato de propaganda política e ideología.

“Viola los derechos de la libertad y del trabajo cuando no se está respetando la huelga de Notimex, donde compañeros de ustedes que han vivido y han trabajado y se han desarrollado en esta noble profesión son sus derechos pisoteados, está pasando por encima de lo que ya dictaminó un órgano jurisdiccional y hoy es claro su frase añeja del Presidente que muchas veces escuchamos y que tal parece que hoy olvidamos: al diablo con las instituciones’’.

El panista recordó que pese a que a la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió la suspensión de actividades, su directora, Sanjuana Martínez, “ignora y no vemos ni una sola reacción del gobierno, aceptan y defienden los derechos laborales, sindicales, solamente cuando les conviene’’.