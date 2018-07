Número de mujeres que conformarán los Congresos es histórica

La conformación de los Congresos será histórica por el número de mujeres que ocuparán un escaño. Tan solo a nivel federal, casi la mitad de las diputaciones y senadurías serán para mujeres.

De esta manera, México se coloca entre los primeros cinco lugares en paridad de género, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria que registra los datos de 192 parlamentos de todo el mundo.

Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que de acuerdo con los cómputos distritales, en la Cámara de Diputados habrá 244 mujeres, equivalente a 48% de las curules, y en el Senado, 63, equivalente a 49% de los espacios.

“México se coloca como puntero en representación de mujeres en la integración de su Congreso a nivel regional e incluso internacional. Estamos viendo los datos que ofrece la Unión Interparlamentaria que agrupa a 192 parlamentos de Estados soberanos, y ahí vemos que en el caso de la Cámara de Diputados vamos pasar del noveno lugar al cuarto en el ranking internacional, y en el caso de la Cámara de Senadores estábamos en el lugar 15 y vamos a pasar al tercer lugar”, dijo la consejera del INE.

Así, en el caso de la Cámara de Diputados nuestro país sólo estaría por debajo de Ruanda, Cuba y Bolivia en cuanto a representación de mujeres, mientras que en el Senado sólo por debajo de Antigua y Barbuda, y de Bélgica.

TAMBIÉN EN LO LOCAL

En cuanto a las legislaturas locales, luego de las elecciones del primero de julio las mujeres ganaron presencia en 23 de los 27 congresos en juego, al pasar su presencia de 41.3% a 48.2%.

De acuerdo con un recuento elaborado por Organización Editorial Mexicana, con base en los resultados de diputados de mayoría relativa, en por lo menos nueve legislaturas las mujeres serán mayoría: Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas.

Casos como el de Morelos es emblemático, pues su participación pasó de 20% a 70%, mientras en Tlaxcala llegaría a 60% desde el actual 28%. En Zacatecas su presencia subiría a 50% desde el actual 33% y en Yucatán la cifra pasaría de 32% a 48%.

En México, este año fue denominado como “el año de la mujer”: casi 3 mil mujeres participaron en estas elecciones, un número sin precedentes.

“Espero que este logro nos motive en nuestra tarea de construir un mundo justo y más equitativo donde todas las voces sean representadas y escuchadas por igual”, dijo Gabriela Cuevas, presidenta de la UIP y diputada mexicana.





¿CÓMO SE ALCANZÓ ESTA META?

Parte de este éxito en la representación de las mujeres en el Congreso se debe a la reforma político-electoral de 2014, donde se establecía que las candidaturas de todos los partidos y coaliciones a nivel federal debían de seguir el principio 50-50 entre hombres y mujeres, es decir, la mitad de las candidaturas para ellos y la otra mitad para ellas.

Aunado a esto, para el actual proceso electoral, y pese a la resistencia de partidos políticos que impugnaron ante el Tribunal Electoral, el INE dictó lineamientos para que las listas de plurinominales al Senado, y al menos dos de las cinco circunscripciones de diputados, fueran encabezadas por mujeres.

“Un hecho determinante que nos favoreció para tener más mujeres y que además confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral fue que la lista de representación proporcional para la Cámara de Senadores iniciara con mujeres. Con eso México se coloca a la vanguardia de la participación política de las mujeres”, añadió Ravel Cuevas.

El crecimiento de la representación de las mujeres en el Poder Legislativo federal viene en aumento.

El reporte “La democracia partidaria en México. Avances y desafíos”, financiado por ONU Mujeres, muestra que en 1991, sólo había 7.8% de mujeres en la Cámara de Diputados, porcentaje que fue subiendo hasta llegar a 27% en 2009, y de ahí a 37% en 2015 y a 42% en 2015.

Este hecho también fue destacado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Estos resultados preliminares muestran que el marco legal de la paridad ha fortalecido significativamente el acceso formal de las mujeres a los puestos de elección popular en México. Sin embargo, en las contiendas para cargos uninominales en las cuales no se aplica este tipo de medidas- la participación de las mujeres es todavía minoritaria. El predominio de las candidaturas masculinas en esta elección presidencial ha sido un claro reflejo de esta situación”, dicen las conclusiones de la Misión.

PARIDAD NO SE TRADUCE EN INFLUENCIA

Para la directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Ximena Andión, “la paridad de género no significa igualdad de influencia en la toma de decisiones”.

“Las mujeres hemos seguido ocupando comisiones más feminizadas: Salud, Desarrollo Social, Igualdad de Género; no es que no sean importantes, sino que el nivel numérico no significa igualdad de influencia en las toma de decisiones, eso es algo por lo que tenemos que pelear y cobijar a las mujeres que estén en esos espacios para que lo consigan”, lamentó.

La defensora de derechos humanos aclaró que la paridad, a diferencia de lo que son las cuotas en los partidos políticos, no es un porcentaje, tiene que ver con representación democrática, “donde lo se busca es que si la mitad de la población de México y el mundo la constituyen mujeres, pues la mitad de espacios deben estar ocupados por mujeres. Debe ser una representación equitativa y en ese sentido sí es un porcentaje histórico lo que se ganó en esta elección del primero de julio; si es representativo de cómo ha crecido”.

En ese sentido, “habrá unos congresos locales donde el porcentaje crezca más porque el porcentaje de mujeres era más bajo, habrá congresos en donde alcance más del 50% la representación de las mujeres. Sin duda, es histórica la paridad de género”.

Por último, dijo que “hay la expectativa que en los Congresos haya una agenda de género más sólida, a veces no es en automático, ser mujer no garantiza que tengas una consciencia de género, ni que seas feminista, eso es algo que también se tiene que construir. Claro que tener una masa crítica de mujeres pueden empujar en esos espacios, como hicieron con la paridad, en un contexto constitucional en la reforma político electoral de 2014, se consiguió porque había un grupo de senadoras muy poderosas que la empujaron, porque los hombres no querían hacerlo”.

El especialista en temas parlamentarios, Khemvirg Puente, celebró que más mujeres sean legisladoras porque “es un paso adelante en la composición con un mayor grado de representatividad de la sociedad”, pero acotó que “eso no garantiza en automático que habrá una legislación más favorable hacia ellas”.