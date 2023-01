Nunca fui convocante: Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de Mexicolectivo

Cuauhtémoc Cárdenas informó por medio de un comunicado que retirará su participación en Mexicolectivo debido consideraciones de carácter político.

Cárdenas aclaró que su ausencia en el punto de partida de Mexicolectivo, había creado especulaciones y versiones equivocadas respecto a su participación en el mismo.

"En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formación y en el ulterior desarrollo. En su momento, informé a quienes que me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más", expresó Cuauhtémoc Cárdenas.

Razones de mi ausencia en el acto “Punto de Partida”. pic.twitter.com/hjjnbzzTVH — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) January 31, 2023

"Cárdenas pasa a ser parte de mis adversarios"

Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia mañanera que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma Colectivo por México.

A pregunta expresa de los reporteros, sobre si consideraría a Cárdenas como un adversario político, el presidente respondió que sí.





“En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, afirmó.

Al respecto, López Obrador agregó que es muchísimo mejor saber quiénes son los adversarios que enfrentar a simuladores.

¿De qué se trata Mexicolectivo?

Mexicolectivo se presentó el lunes pasado en el World Trade Center y fue presentada como una plataforma cívica y electrónica, con el fin de construir un Estado constitucional, democrático, cultural y social de México en el futuro, de acuerdo con sus integrantes

José Narro Robles, Diego Valadés Ríos y la senadora Patricia Mercado presentaron los principales lineamientos de la nueva iniciativa.

Políticos como Francisco Labastida Ochoa, Oscar Espinosa, Dante Delgado, Salomón Chertorivsky, Xochitl Gálvez; académicos, como Francisco Barnes y Arturo Baños; y representantes de agrupaciones sociales, por ejemplo, Fernanda Rocha, Andrés Castañeda y Lourdes Morales, estuvieron en el encuentro inicial.

La senadora Patricia Mercado contó que la idea de formar la agrupación surgió hace un año aproximadamente, luego de la publicación del libro “Por una democracia progresista”, escrito por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien no estuvo en el evento.

Con información de Manuel Cosme y Rafael Ramírez









