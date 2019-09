"Nunca he participado en fraudes electorales", responde AMLO al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador promete cumplir con las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y hacer valer la ley en materia electoral.

En la misiva dirigida al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expresa que por convicción “nunca jamás” permitirá el uso de recursos federales para promover a ningún candidato o partido político como en los gobiernos pasados.

“Por convicción, nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por los funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido, como sucedía en los gobiernos anteriores. De modo que siempre haremos valer la democracia , acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones”, responde después de haber sido citado a comparecer ante el INE por utilizar los programas del bienestar como propaganda gubernamental.

Luego de que el pasado 8 de agosto de 2019, el Partido de la Revolución Democrática presentó una resolución en contra de López Obrador por utilizar el músculo de los más de 18 mil servidores de la nación para promover su imagen, para fortalecer la imagen de Morena y sus candidatos, el primer mandatario rechazó haber participado en acciones que conllevan fraude electoral.

Recuerda que no sólo ha luchado en contra de las violaciones a los principios democráticos, sino que él mismo ha sido víctima de los fraudes electorales, sin mencionar las elecciones presidenciales del 2006 en la que declararon ganador a Felipe Calderón, cuando él se autonombró presidente legítimo de México,

“Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos, mujeres y hombres defensores de la libertad”, defiende.

Añade que como prueba de ello, impulsó la iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución, para catalogar como delito grave el fraude electoral en todos sus niveles.

“Como presidente de México, estoy convencido a contribuir con toda mi autoridad y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia. Por eso, entre otras cosas, promoví y se aprobó en el Congreso la reforma constitucional para considerar el fraude electoral como delito grave”, refrenda.

Lee aquí la carta íntegra ▼

Foto: Especial