Nunca he visto a Ricardo Anaya: notario implicado en venta irregular de naves industriales

Salvador Cosío Gaona, notario público de Jalisco, implicado en la transacción de naves industriales atribuidas al candidato presidencial de Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, negó que haya participado en esta operación y confío en que la PGR haga un trabajo profesional e imparcial que lo deslinde de esta acusación.

En entrevista con El Sol de México, Cosío Gaona indicó que no tiene nada que ocultar, de ahí que acudiera a la PGR a denunciar el delito de falsificación de documentos y de su firma.

“Yo espero que la PGR haga un trabajo profesional e imparcial, además que haga una investigación y un peritaje para que quede claro que ese es un documento falso y que hay un delito de falsificación de documentos, de personas, de firma y de sellos y que actúen contra quién sea el responsable de ello”, declaró.

El hijo del ex gobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri también dejó claro que no conoce y nunca ha tenido contacto con Anaya Cortés, pero sí con Juan Carlos Reyes y Manuel Barreiro, presuntos implicados en la triangulación de recursos financieros para la compra-venta de naves industriales en Querétaro.

Sostiene que “falsificaron su firma quienes elaboraron esos documentos falsos”, ya que “yo no tengo ningún elemento para demandar al señor Anaya, porque no lo conozco”.

“Jamás lo he visto en mi vida. Lo conozco por imágenes de televisión, de internet y de prensa escrita. Yo ignoro si las personas que aparecen en la acusación tengan que ver con él. Pero quién lo haya hecho, cometió un grave ilícito. Es falsificación de documentos, es falsificación de personalidad, de firmas y de sellos”, reiteró.

-Entonces usted no conoce, ni ha conocido, ni ha visto, ni ha saludado a Ricardo Anaya, se le preguntó.

“Jamás”.

-Usted solamente conoce a Juan Carlos Reyes y a ¿Manuel Barreiro, no lo conoce?

“Sí lo conozco. Pero no por esta operación. Lo conozco porque en el 2015 por el conducto del despacho de abogados diera fe de una compra de un departamento en Puerto Vallarta, pero que no tiene nada ver en esta operación”, dijo.

Salvador Cosío puntualizó que algunos medios de comunicación que me quisieron criminalizar y por eso acudí a la PGR y decir que no valide nada de empresas fantasma ni valide conductas ilegales.

“Yo acudí a la PGR, previa petición de audiencia y se me concede para decir e informar quién era y para que quería platicar sobre el tema, porque en efecto yo sí intervine en dos acciones notariales, pero no en las que presentaron y que no es mi firma la que está ahí”.