Obrador es incongruente y mentiroso, el vuelo es privado: Marko Cortés

Andrés Manuel López Obrador "es incongruente y mentiroso’", dijo el coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, al comentar sobre el vuelo que el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, para trasladarse de un lugar a otro.

“Es demostrar y acreditar una vez más, la mentira y la incongruencia. Andrés Manuel dijo que no usaría vuelos privados, lo está haciendo. Dijo que era un taxi aéreo. Son dos mentiras que lo muestran como es: incongruente y mentiroso’’.

Con estos dichos Andrés Manuel sigue perdiendo la confianza, porque queda acreditado que miente cuando ofreció que no tendría vuelos privados, refrendó.

Política Obrador olvida promesa de vuelos comerciales; toma viaje privado a Mexicali

Por ello, añadió el diputado federal, Andrés Manuel no genera confianza, “porque cuando sale de su zona de confort empieza a cometer errores. Por eso hay mucha confianza que en este primer debate –próximo domingo- los mexicanos podrán ver quien es quien; que propone cada uno de los candidatos presidenciales’’.

Además, apuntó Cortés Mendoza, buscaremos que la gente vea la capacidad de poder realizar los proyectos que cada uno de los candidatos propone.

Durante la conferencia con medios, el panista mostró una fotografía de la avioneta, así como el reglamento de vuelos de la aeronave que uso Andrés Manuel López Obrador.

La matrícula XB, dicho en el propio reglamento de aeronáutica, es matrícula para aeronaves de servicio privado, por lo que hay dos mentiras más al igual que dos incongruencias.

Primero, dijo el coordinador parlamentario, que no volaría en privados; segundo, que era un taxi aéreo. Tenemos el reglamento que acredita, hace falta el permiso para un taxi aéreo.

El reglamento acredita que es un “vuelo privado’’, que no es taxi aéreo. El registro de otros momentos como es el caso del ex candidato Guadiana –Armando, ex candidato a gobernador de Coahuila-, es la misma matrícula, de este mismo vuelo que él utilizó, que no estaba registrado como un taxi aéreo’’.