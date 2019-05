Ofrece AMLO disculpas a familia Del Mazo por construcción del NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas al gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, por haber acusado a su padre de participar en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

Durante la conferencia mañanera sostuvo que en su gobierno no van a seguir la lógica de la calumnia, “que cuando no mancha, tizna”.

“Vamos a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo porque hace unos días se le vinculo con la construcción del aeropuerto de Texcoco. En efecto, se revisó y él no tuvo que ver en lo del proyecto del aeropuerto de Texcoco”, expresó desde el Salón Tesorería.

La semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, reveló que el empresario Arturo Elías Ayub y Alfredo del Mazo González, asesoraron la construcción de la obra estrella de Enrique Peña Nieto a través de la empresa Parsons, con lo que obtuvieron ganancias de dos mil 692 millones, de acuerdo a la presentación de un anexo de los contratos del NAIM.

No obstante, señaló que en el caso de Elías Ayub sí se comprobó su participación, quien además de reconocerlo, acusó que todo era coordinado por la Secretaría de Gobernación.

“En el caso del ingeniero Elías Ayub, el sí reconoció que había participado en lo técnico, pero la mayor parte de los asuntos los atendía Gobernación”, aseguró.

Tras ofrecer disculpas a la familia Del Mazo, garantizó que su gobierno ofrecerá disculpas siempre que se cometa una injusticia o se presuma un caso de difamación.

Nosotros estamos en la posición de rectificar y ofrecer disculpas.

"No queremos difamar a nadie no aceptamos aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna tenemos que ser muy serios y responsables”, afirmó.