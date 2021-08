Olga Sánchez Cordero rinde protesta como presidenta del Senado

Olga Sánchez Cordero rindió protesta, este domingo, como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles.

Con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, los senadores escogieron la nueva mesa directiva de la cámara alta, que estará presidida por esta prestigiosa jurista de 74 años y del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

Como presidenta de la Mesa Directiva @senadomexicano trabajaré para impulsar acuerdos, por medio del diálogo y el consenso, para lograr la coordinación de las diferentes voces políticas, en beneficio del pueblo.

La labor del Legislativo debe ser transparente, honesta e inclusiva. pic.twitter.com/zJeYgpt4ZZ — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 29, 2021

"Me llena de entusiasmo regresar al Senado de la República, en donde siempre me he sentido en casa" expresó tras asumir el cargo Sánchez Cordero, quien dijo que aportará su "experiencia para trabajar desde el diálogo y el consenso".

Aseguró que pondrá todo su "empeño" para que en la nueva legislatura se aprueben "las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo".

Política Gabinete de AMLO sin paridad de género

"A mis colegas senadoras, les digo que me incorporo a participar actuando por y para las mujeres de México. Sigamos juntas", dijo esta defensora de los derechos de las mujeres.

Sánchez Cordero dejó el pasado jueves su cargo de secretaria de Gobernación para reincorporarse a su escaño en el Senado que ganó en las elecciones de 2018.

El presidente López Obrador agradeció su "lealtad", admitió que el "sueño" de Sánchez Cordero era estar en el Senado y anunció que la sustituirá en la Secretaría de Gobernación el actual gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Este domingo, la jurista defensora de los derechos humanos expresó que es un "honor y un privilegio" haber sido la primera mujer secretaria de Gobernación de México, cargo en el que aprendió que "hay mucho por hacer para fortalecer la gobernabilidad democrática del país".

Con una larga trayectoria y reconocida por toda la oposición, Sánchez Cordero fue la primera mujer notaria por oposición en Ciudad de México, magistrada de la Suprema Corte de 1995 a 2015 y la primera y única mujer al frente de la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior.

Sánchez Cordero era considerada la voz más progresista del Gobierno de López Obrador, pero desde el gabinete no logró impulsar su agenda feminista, la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y un trato más amable con la migración.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este domingo también fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez, hasta ahora representante del oficialista Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El primer objetivo de Morena para el arranque de la legislatura es aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados la ley para convocar el próximo año un referéndum sobre revocar al presidente, iniciativa impulsada por el mismo López Obrador para legitimarse.