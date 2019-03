Lamenta Sánchez Cordero salarios desiguales para las mujeres

De gira por General Terán, Nuevo León, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que existe un punto de partida en este gobierno para poder integrar a las mujeres a no solamente altas responsabilidades, sino al empleo formal.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sánchez Cordero defendió la importancia de incorporar la perspectiva femenina en la política en México, “porque tenemos que trabajar juntas, y juntos con los hombres que están comprometidos con esta perspectiva de género. Caminar juntos nos conviene a todos, nos conviene caminar con solidaridad, con pasión, con justicia”.

En el Teatro de la Ciudad, Olga Sánchez sostuvo que aún continúan existiendo voces conservadoras “que no entienden lo que no quieren entender”, por eso sostuvo que no ha terminado esta lucha y es necesario seguir empoderando a las mujeres para que lleguen a posiciones en las que participan hombres mayoritariamente.

Olga Sánchez Cordero lamentó que en México aún existe la premisa de “a trabajo igual, salario desigual” por el hecho de ser mujer, pues se gana un 30 por ciento menos, según la OCDE.

Durante su ponencia consideró que urge avanzar en temas como la paridad en el salario, “vamos apurándonos para que la brecha en los ingresos de las mujeres, no sean de esa gran diferencia”, señaló.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere incluir la perspectiva de género en todas sus decisiones e iniciativas para transformar esta realidad, ejemplo es que hoy se tiene un Gabinete paritario, “hoy Sánchez Cordero, una Secretaria mujer preside el Gabinete, hoy también el Presidente apoya a todas las mujeres porque en áreas de primera responsabilidad, tareas del Gobierno están encabezadas por mujeres”.

Durante la exposición denominada “La Participación de la Mujer en la Vida Política de México", la encargada de la política interna del país negó que los programas de las mujeres estén siendo relegados.

Explicó que basta reflexionar en los programas sociales, por ejemplo, los dirigidos a adultos mayores, si se considera que las mujeres muestran mayor longevidad que los hombres, “si nosotros vemos Jóvenes Construyendo el futuro”, cuántas jóvenes mujeres hay para poder integrar estos programas. Si vemos a los becarios, cuántas mujeres becarias hay y cuántos hombres becarios hay. Entonces, la verdad de las cosas, la perspectiva de género está presente aunque algunas personas quieran decir que no está presente. Yo pienso que sí está”.

La mirada femenina tiene que estar presente hoy más que nunca en la vida pública de este país, “yo tengo 50 años trabajando arduamente para alcanzar mis metas, mis sueños, mi trayectoria no ha sido impulsada solamente por esos sueños personales, sino por el deseo de cambiar el paradigma y demostrar que las mujeres somos iguales o tan capaces o más capaces que los hombres y por ende merecemos las mismas oportunidades. Esto, además de ser instrucción presidencial, en mi caso personal, es una convicción, para mí es la historia de vida”, concluyó.