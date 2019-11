Olga Sánchez sí sabía de la cámara: Bonilla

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, aseguró que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sí estaba enterada de que se estaba llevando a cabo la grabación del video en donde se observa que expuso su posicionamiento acerca de la llamada “ley Bonilla”.

“Claro que sí, la transmisión era en vivo desde que llegó ella en el avión, no es que se levantó el video, es un transmisión de cinco horas y se siguió hasta que yo ya me fui a mi casa”, respondió el gobernador Jaime Bonilla al cuestionamiento sobre si Sánchez Cordero había sido avisada que se estaba llevando a cabo una grabación del instante.

Luego de que expresó su convicción de que Jaime Bonilla cumplirá un mandato de Gobierno de 5 años Sánchez Cordero, enfatizó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva en definitiva la presunta inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla.

A través de una amplia carta dirigida a los ciudadanos, la funcionaria lamentó que se hayan tergiversado sus comentarios expresados el pasado 1 de noviembre y aseguró otra vez que “no tenía conocimiento” ni habría autorizado.

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”, expresó en la misiva.

“En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”, agrega la secretaria de gobernación.

En el posicionamiento, dirigido a los “respetados ciudadanos”, Olga Sánchez Cordero reiteró que la constitucionalidad o no de la Ley Bonilla es un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta”, abundó.

“Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado.", dijo en su carta.