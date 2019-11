Operación militar de EU en México no puede ser descartada: The Wall Street Journal

Si México no puede controlar su territorio, la DEA debería dar con las identidades y ubicaciones de los autores del asesinato de miembros de la familia LeBarón, y una intervención militar no debería ser descartada, planteó The Wall Street Journal.

En su editorial "La cartelización de México. Los consumidores de drogas estadounidenses son cómplices del asesinato y el caos", el diario da cuenta de los hechos registrados este lunes en la zona limítrofe entre los estados Sonora y Chihuahua, en donde dicha familia fue emboscada, dejando nueve muertos, tres mujeres y seis niños.

"Los cárteles del narcotráfico controlan grandes extensiones del país, y el gobierno de México con demasiada frecuencia está abrumado por el poder de fuego criminal y el dinero".

El diario estadounidense señala que parece más probable que los asesinatos fueran una advertencia de los carteles de la droga para todos en la región, y especialmente para los funcionarios mexicanos, de que las pandillas están a cargo.

"La verdad es que México está peligrosamente cerca de ser un estado fallido", dijo el martes el senador de Nebraska Ben Sasse y, a pesar de los avances en la situación económica del país no está lejos de las fallas de seguridad.

WSJ finaliza diciendo que, si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos debería hacer más por proteger a ciudadanos americanos en ambos países.

"La DEA debería ser capaz de identificar y localizar a aquellos que ordenaron los asesinatos el lunes, asegurando que sus muertes serían una señal de que la justicia de Estados Unidos tiene un largo alcance. Una operación militar no puede ser descartada".









