Oposición acusa que CNTE dictó leyes secundarias de Reforma Educativa

Los coordinadores parlamentarios de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) en San Lázaro adelantaron que no avalarán las leyes secundarias en materia de Reforma Educativa por considerarlas inconstitucionales y que han sido objeto de presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al anunciar el protocolo de seguridad para la Cámara de Diputados, desde el podio de prensa los líderes de los diputados de oposición se confrontaron con Mario Delgado al señalar que las leyes secundarias de la Reforma Educativa que propone aprobar Morena bajo acuerdo de la CNTE son inconstitucionales, pues violan la obligatoriedad de concursar por una plaza para el sistema nacional educativo.

El coordinador de los diputados del PRI, René Cisneros, sostuvo que ya les entregaron todo (a la Coordinadora), y aún así no están conformes. Si estuvieran conformes con lo que ya les dieron, no estarían sitiando aquí a la Cámara de Diputados”.

Agregó que "la CNTE ha venido dictando las leyes secundarias como le ha dado en gana, y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque no podemos estar a favor de lo que nos parece una enorme incongruencia”, sostuvo.

Por lo que concluyó "no queramos tapar el sol con un dedo, va a pasar, (…), se va a aprobar lo que la CNTE ya dijo que le otorgaron, ya está ahí en las iniciativas, y ya está, (…) y el que sabe leer se da cuenta que ya la CNTE ya legisló.

Mientras que el coordinador de los diputados de Morena, Mario delgado, rechazó que fuera un pago de cuotas el haber accedido a las demandas del CNTE y declaró ante pregunta expresa de El Sol de México si se trataba de un pago de cuota por el apoyo que brindaron al presidente durante el proceso electoral.

"Pónganle como quiera. No es cuota. Insisto, recuerdo otra vez, vamos a la campaña, cuál fue la propuesta que hizo Andrés Manuel, cuál fue el compromiso en Guelatao, ustedes deben de tener el texto por ahí googleenlo. ¿Qué dice?, que se iba a echar para atrás la mal llamada reforma educativa".

Con quién hicimos el acuerdo: con el magisterio nacional, aquí son bienvenidos todos los grupos, esta es una cámara de puertas abiertas, aquí son quien quiera decir algo, quien quiera opinar, adelante. No es el único grupo magisterial que se ha recibido, ni que se ha escuchado, ni que ha participado en las iniciativas, también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; ha participado la Coordinadora, hay que decirlo, a ellos en gran parte se debe que le estemos dando la vuelta a la mal llamada reforma educativa”, expuso Delgado.

Mientras que el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el proyecto de dictamen en materia de leyes secundarias a la Reforma Educativa "es una flagrancia violación Constitucional".

Por otra parte, indicó que también "hay una desilusión" de su parte debido al proyecto de Presupuesto, donde señaló que Morena sacrificó la educación inicial, la superior, y no atendió "lo más elemental de la reforma aprobada y promulgada el 15 de mayo".

Finalmente reprochó que la coordinadora acudiera hoy a la Cámara de Diputados a presentar sus demandas ante la Comisión de Educación y recordó que durante 6 años los estuvo esperando en el Senado para hacer modificaciones a la Reforma Educativa promulgada en 2013.

"Nunca entregaron un párrafo de propuesta, si hoy entregan propuestas, encantado de escucharlos, en diálogo, con civilidad y con crítica propositiva y comprometida, el primer filtro será la Constitución; si no pasa el filtro de la Constitución, estamos entregando la educación a prebendas de intereses de poder y dinero y eso es lo que no se puede permitir en la casa de las normas, no quisiera entrar en tanto detalle porque el propósito de origen era otro”, concluyó el líder panista.