Oposición en Senado amenaza a funcionarios que acaten memo de AMLO

La oposición en el Senado de la República amenazó con hacer pagar las consecuencias a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda, en caso de abrogar la reforma educativa y sus leyes secundarias, como mandató el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ello, al considerar que el memorándum que se les envió por parte del Ejecutivo Federal para dejar sin efecto la reforma educativa de 2014, es inconstitucional, así como invade las facultades de los legisladores del Congreso de la Unión.

“Con el máximo respeto al cargo que dignamente representan les exhorto a no violentar la Constitución y las leyes secundarias en materia educativa. Les recuerdo que toda conducta que realicen intencionalmente en contra de la norma fundamental de nuestro país puede ser sancionada. Estaremos atentos a su actuación”, advirtió el senador del PAN, Julen Rementería.

Estimados secretarios:



Si ustedes deciden violar la constitución, los mexicanos nos encargaremos de que paguen las consecuencias. Hoy, mañana o en un futuro no lejano.



Aquí les dejo un Memorándum:

En una misiva enviada a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Educación Pública, Esteban Moctezuma y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, el panista amagó que si “deciden violar la constitución, los mexicanos nos encargaremos de que paguen las consecuencias. Hoy, mañana o en un futuro no lejano”.

Igualmente, criticó que la inmunidad procesal de la que goza el presidente, no debe de traducirse en que el mandatario federal o su gabinete puedan dejar sin efectos una reforma constitucional, “a través de un acto unilateral de voluntad” cuando “pretenden intencionalmente desconocer la Constitución”.

En este sentido, las bancadas parlamentarias del PRD y PRI coincidieron en que cualquier secretario que lleve a cabo las órdenes del presidente podría incurrir en una responsabilidad que incluso les cueste el puesto.

El memorándum del Presidente para dejar sin efecto la #ReformaEducativa de 2013 es un atentado contra la educación de la niñez mexicana, la Constitución y la democracia misma. #AMLOImponeMéxicoSeOpone

“Caerían en una responsabilidad que les costaría hasta su posición en el Gabinete, están violando la Constitución, por supuesto que habría todo tipo de, no me refiero solamente a amparo, sino enjuiciamiento legal al respecto de la violación en su responsabilidad a la Constitución Política”, aseveró el coordinador del grupo grupo parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

El exsecretario de Gobernación también consideró que esta acción del presidente es una “salida fácil” para no asumir el costo político de realizar modificaciones o de hacer una nueva ley en materia educativa.

“Yo creo que lo que está buscando, es decir: yo sí cambié la reforma anterior, yo hice lo que estuvo en mi parte, y me quedo en medio. Ni le doy la razón al Congreso, ni le doy la razón a los que hoy no están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Y entonces no tener problemas con nadie”, abundó.

Un #Memorándum no puede derogar disposiciones de nuestra #CartaMagna, es necesario someter el procedimiento al Poder Legislativo. La Constitución debe de ser el faro que guíe dichas acciones. #mm

El coordinador del PRD en este recinto, Miguel Ángel Mancera recordó que el Senado podría emitir una controversia constitucional debido a la invasión de poderes que se llevaría a cabo; aunque lamentó que para realizarlo se requiere de la aprobación de dos terceras partes del Pleno de los senadores, donde Morena tiene la mayoría.

Mancera Espinos recordó que desde que desde la reforma de Lázaro Cárdenas al artículo 49 constitucional se dejó “clarísimo que el presidente no tiene facultades de legislar”.

Igualmente, planteó que este memorándum “que no tiene pies ni cabeza”, del presidente es similar a la que utilizó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México con los “bandos”, mismos que incluso, mencionó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó atrás.