Oposición fracturada por renovación de sus dirigencias enfrentará a la aplanadora de la 4T

La renovación de las dirigencias de los tres partidos políticos de oposición ha evidenciado la división al interior de esas fuerzas políticas y fracturados es cómo enfrentarán a la aplanadora la 4T que dió la primera muestra de su músculo con la aprobación de la reforma judicial.

Gustavo López, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey (ITESM), dijo en entrevista con El Sol de México que la fractura en los partidos de oposición comenzó con el reparto de candidaturas y el descalabro en las elecciones del 2 de junio, sin embargo, es el relevo en las dirigencias lo que está acentuando la división.

El especialista dijo que los dos principales partidos de oposición, el PRI y el PAN, están capturados por grupos políticos, el tricolor por Alejandro Moreno Cárdenas que en su afán por mantener el control del partido modificó los estatutos del instituto político para permanecer en la presidencia por hasta ocho años más; y el PAN con Marko Cortés que busca extender su dominio en el partido con Jorge Romero como su sucesor. La captura de ambos partidos ha provocado el descontento de liderazgos en cada fuerza política.

“La oposición está desde antes de la elección capturada por diversos grupos, por ejemplo en el caso del PRI pues obviamente Alejandro Moreno y el caso del PAN pues el grupo de Marko Cortés (...) Ahorita hay una división, esta la pueden controlar, sin embargo, va a ser es costoso controlarla”, dijo.

Muchas voces al interior del PAN culpan a Marko Cortés del declive del partido, pues exhibió el reparto de notarías en Coahuila tras la elección en ese estado e hizo senador a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma judicial. Ambas acciones han generado reclamos a Marko Cortés.

Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del PAN, afirmó en entrevista con El Sol de México que Acción Nacional está secuestrado, por lo que emprendió un movimiento que amaga con una desbandada en Acción Nacional si no se quita a Marko Cortés y se abre la renovación de la dirigencia a la militancia.

“El problema de Acción Nacional es que está secuestrado y me han preguntado si el movimiento que estamos armando no va a tender a la división, pues no, no va a tender a la división, es un movimiento dirigido a los 300 mil miembros activos de Acción Nacional, que se sume todo el que crea que Acción Nacional puede salir adelante siempre y cuando se den las condiciones que se requieran, una de ellas fundamental es que quienes tienen secuestrado al partido suelten el control”, dijo.

La situación es similar en el PRI, pues la reelección de Moreno Cárdenas en la presidencia del partido ha provocado el descontento de líderes priistas como Manlio Fabio Beltrones, quien fue expulsado de la bancada priista en el Senado; y los expresidentes del tricolor Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Peza y Pedro Joaquín Coldwell.

La permanencia de Alejandro Moreno en la presidencia del PRI será decidida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en tanto, los priistas se encuentran divididos en dos bandos: los que apoyan a Alito Moreno y lo que están en contra de él, alegando que representa la destrucción del partido que ahora es la cuarta fuerza política en el Congreso.

En Movimiento Ciudadano también hay intriga, pues la ausencia del senador campechano Daniel Barreda en la discusión de la reforma judicial sembró la duda sobre si se mantendrá en la oposición.

Mientras que Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció que Daniel Barreda y su padre fueron detenidos en Campeche, presuntamente por persecución política emprendida por la gobernadora Layda Sansores, el senador morenista Adán Augusto López Hernández afirmó que el senador estaba bien y que incluso había hablado con él la mañana del martes.

El paradero desconocido de Daniel Barreda inició rumores de que se uniría a la bancada del Partido Verde, sin embargo, el propio senador salió a desmentirlo y afirmó que no acudió a la discusión de la reforma judicial porque estaba acompañando a su padre en un asunto con la justicia.

Sus compañeros no creyeron su versión e incluso el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, le pidió que diga la verdad y despeje las dudas sobre lo ocurrido ese día.

Yo llamo a nuestro senador Daniel Barreda a que no tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político dijo en Jalisco durante una gira con el gobernador Enrique Alfaro.

El partido naranja también renovará su dirigencia y Álvarez Máynez es el que se perfila para suceder a Dante Delgado, sin embargo, Gustavo López dijo que ese relevo también va a generar fricciones entre los dos grupos que dominan el partido: Nuevo León y Jalisco.

“En Movimiento Ciudadano en donde también viene un cambio de diligencia y ahí el tema es a quien coloca Dante Delgado y cómo logra negociar con los dos grandes grupos, por un lado el de Nuevo León por otro lado el de Jalisco y por otro lado otros grupos que se han comenzado a configurar, particularmente por ejemplo Campeche con lo que pasó con la aprobación reforma judicial”, dijo el politólogo.

Gustavo López indicó que la renovación en las dirigencias será el punto de inflexión en los partidos de oposición, pues significará recuperar el espacio que perdieron o continuar con la debacle.

“Hasta que no cambien a las estructuras de diligencia no va a haber una renovación que haga que la gente regrese a votar por por la posición, particularmente por el PRI. En el PAN hay grupos más estructurados, pero al final también el PAN tiene una posibilidad de plantearse como este como una fuerza que pueda relativamente recuperar algún espacio”, concluyó.