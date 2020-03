Oposición pide suspender actividades legislativas por Covid-19

La oposición en la Cámara de Diputados emitió un comunicado a través de redes sociales en el que solicita a los órganos de dirección del Senado y Cámara de Diputados que suspendan las actividades en el Congreso a fin de prevenir contagios por la presencia en nuestro país de Coronavirus y laboren de manera remota.

Mediante un posicionamiento conjunto, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano solicitaron a las Juntas de Coordinación Política y Mesas Directivas detener actividades en Senado y Cámara baja.

Asimismo, hacen un llamado para que se convoque de forma inmediata al Consejo de Salubridad General -que es el Órgano Colegiado encabezado por el Presidente de la República-, para que con carácter de urgente dicte disposiciones de carácter general y obligatorias en la materia y ofrecer el apoyo y la coordinación de la federación con los estados.

También la cancelación de actividades masivas y suspensión de clases de forma presencial a nivel nacional a partir de este martes 17 de marzo.

Ante la contingencia por Covid-19 en el país, piden Ejecutar un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de COVID- 19, “en el que se establezcan las actividades necesarias para evitar el riesgo de la enfermedad, su diseminación en el territorio nacional, la creación de la reserva estratégica de insumos para la salud, el otorgamiento de los recursos necesarios a las instituciones responsables de llevar a cabo acciones para prevenir y dar respuesta, incluyendo al Fondo de Bienestar”.

Nuestro coordinador @JuarezCisneros, en conjunto con los de @diputadospan, @DipCiudadanoMX y @DiputadosPRD64; ante las insuficientes medidas del Gobierno para hacer frente a la actual situación de salud, hacen un llamado para reforzar las medidas sanitarias. #COVID19 pic.twitter.com/Qtxe8gw5vZ — Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) 17 de marzo de 2020

Plantean que su ejecución debe ser coordinada por el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, presidido por la Secretaría de Salud.

También pidieron aprobar la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 311 y adiciona el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, que busca regular el teletrabajo, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirla presencia del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador.

Foto: Mauricio Huizar

Piden el aislamiento para toda la población y no solo para las personas que hayan contraído el virus, pues solo de esta forma, dicen los legisladores de oposición, “podremos garantizar la disminución de casos de contagio”.

Finalmente, solicitaron la reasignación presupuestal a las instancias competentes y a las entidades federativas con el fin de atender la emergencia, a fin de garantizar la cobertura hospitalaria y el abastecimiento médico.