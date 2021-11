Oposición recula sobre retirarse de la discusión del PEF 2022

El bloque opositor que compone el PAN, PRI y PRD reculó en su amago lanzado ayer, por la noche, de retirarse de la discusión en el Pleno sobre las 1994 reservas que se presentaron del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y bloquear en lo futuro todas las reformas constitucionales que pudiera plantear el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Reforma Eléctrica.

La tarde de este viernes en conferencia de prensa, los líderes parlamentarios de este bloque anunciaron que se mantendrán en la discusión, luego que había trascendido que durante este día anunciarían el retiro de sus reservas para dejar con la responsabilidad social y política, de un presupuesto mal hecho a Morena y sus aliados.

Ayer se dijo que, en represalia a la negativa de modificar el presupuesto, los opositores no admitirían cambios constitucionales; sin embargo, en conferencia de prensa, los líderes parlamentarios del bloque contrario a Morena recularon y anunciaron que van a mantenerse en el debate, pero mantuvieron su amenaza de no ceder en las reformas constitucionales.

El coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero enfatizó que se van a mantener en le debate con todas las reservas durante todo el fin de semana.

Asimismo, dijo que lamenta que Morena no quiera corregir mínimamente los recortes que presenta el presupuesto, particularmente al INE o, dar más recursos al sector salud.

“La lástima, la desgracia que es para este país, el que tengamos un grupo mayoritario que no escucha, no le interesa escuchar ninguna razón, qué lástima”, dijo el panista al referirse a Morena.

El líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro expresó en este sentido que, ante la falta de dialogo de los morenistas no habrá construcción de reformas constitucionales.

“Si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en esta reforma, en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales”, subrayó.

Por su parte, el líder de los legisladores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira expresó respecto a la Reforma Eléctrica que cree que “no se pueden estallar los acuerdos. Eso sí lo hace Mario Delgado: Estallan la política; pero nosotros seguiremos insistiendo en la importancia de romper, todos los días, el intento de polarizar el país”.

Subrayó que seguirán haciendo política y resistencia, mientras resaltó que en la Reforma Eléctrica tratarán “de destruir” la ficción de que Morena representa a la mayoría.

Hasta la tarde de este viernes, se han desahogado el 20% de las reservas del dictamen del presupuesto, por lo que se espera que, a este ritmo, los diputados concluyan el domingo el debate.

Trascendió que el PRI propuso esta tarde una reunión en la Jucopo para analizar la aceleración de la discusión, pero Morena desestima que haya dialogo para este propósito.