Oposición se desahoga en Twitter tras renuncia de titular de Semarnat

Tras renuncia de la titular de Semarnat, caen críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El PRD hizo un llamado a que se considere a una personalidad de la sociedad civil organizada la que remplace a Josefa González Blanco en la SEMARNAT, tras el anuncio de su renuncia.

El líder perredista Ángel Avila sostuvo que más allá de que esta secretaria tuvo que haber presentado su renuncia hace meses, dijo que, espera que “el nuevo nombramiento sea una persona emanada de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante muchos años por la protección y defensa del medio ambiente”.

La Secretaria de Medio Ambiente debió haber renunciado hace mucho tiempo por su notable incompetencia. Faltan estudios ambientales de las obras faraónicas del sr. Presidente. Hoy resulta que por un abuso de poder presenta su renuncia. Espero que el nuevo titular cumpla sus tarea. — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) May 25, 2019

Asimismo señaló que espera que “el nuevo titular o la titular de Semarnat presente de manera inmediata los estudios de impacto ambiental de las obras faraónicas del señor presidente”.

Asimismo que exigió que diga el nuevo relevo cómo se recuperará el medio ambiente que será afectado por todas estas obras caprichosas de la presidencia, de la que dijo que no tiene la menor duda que le harán un gran daño a la ecología.

Fox cuestiona si la corrió

Por su parte el ex presidente Vicente Fox cuestionó la salida de González Blanco y escribió en su cuenta de Twitter: “Derecha la flecha López, aceptaste su renuncia o la corriste? Porque opaca tus mañaneras y tu imagen? La neta, te sientes don perfecto! No es como te comportes tú, es como se comportan tus feligreses”, escribió el ex mandatario panista.

No tenemos derecho a fallar, por eso acepté la renuncia AMLO — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 25, 2019

Javier Lozano se alegra tras renuncia

Por su parte, Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo federal panista y ex senador, apuntó: “qué bueno que se va. No solo por impuntual y prepotente sino, sobre todo, por incompetente. La corrupción comienza por ocupar cargos (y cobrar) para los que no se está preparado. Hasta nunca, doña Josefa”.

Qué bueno que se va. No solo por impuntual y prepotente sino, sobre todo, por incompetente. La corrupción comienza por ocupar cargos (y cobrar) para los que no se está preparado. Hasta nunca, doña Josefa. https://t.co/k963tfAVAE — Javier Lozano A (@JLozanoA) May 25, 2019

Morena es una farsa, dice Kenia López

La senadora Kenia López por su cuenta, se mofó del rumor que perfila al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco como sucesor de González Blanco: “Quiero confesar que cuando ví la renuncia de Josefa González pensé que sí había cambiado algo en este país... Ahora leo esto y me doy cuenta que Morena es una Farsa”.

Epigmenio Ibarra aplaude congruencia de Josefa González

Por su parte el productor y periodista Epigmenio Ibarra aplaudió la decisión y la calificó de congruente: “A mí me parece correcta la actitud de Josefa González Blanco. Cometió un error, lo reconoció de inmediato y presentó su renuncia. Gestos así eran inconcebibles en los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderon. Como dice AMLO, no tenemos derecho a fallar”