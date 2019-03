Opositores merecen respeto: AMLO llama a la reconciliación

Tras llamar de nuevo a la unidad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respetar a todas las autoridades constituidas de manera legítima, como es el caso del gobernador Javier Corral, a quien refrendó su apoyo sin condiciones.

Al encabezar la entrega de apoyos de Programas y Tandas para el Bienestar, López Obrador detalló que con el mandatario estatal “podemos tener diferencias porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único”.

En el evento realizado en la Plaza del Ángel, detalló que "si Javier Corral hace un cuestionamiento al presidente o al gobierno federal, está en su derecho a disentir y se le va a respetar siempre.

Opositores merecen respeto

"Es más, merecen más respeto los opositores que los abyectos, que quede eso muy claro”, expresó el Ejecutivo federal ante el gobernador de la entidad y habitantes.

Asimismo, enfatizó que se seguirá trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado en beneficio de la población, porque a Chihuahua nunca le faltarán los recursos que por ley le corresponden.

"Ninguna represalia, nada de que el gobernador está cuestionando al presidente y que por eso va Chihuahua a desatenderse, no, eso no lo vamos a hacer nunca, jamás”, dejó claro.

Recordó que cuando estaba en la oposición enfrentaron muchas dificultades, pero: “no somos iguales, no somos lo mismo; nada de odios, nada de rencores, tenemos que unirnos todos para sacar adelante a nuestro querido México”.

Acompañado por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el mandatario federal detalló los diversos programas con los que se apoyará a la población, y destacó que no faltará el presupuesto para llevarlos adelante.

"Acabaremos con la corrupción"

Lo anterior, porque “funciona la fórmula que se está aplicando, no tiene pierde, no hay falla; acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y todo el dinero que se ahorre, por no permitir la corrupción, se va a destinar al beneficio, al bienestar de nuestro pueblo”.

El presidente López Obrador explicó que el programa de Tandas para el Bienestar busca reactivar la economía desde abajo, a través de otorgar pequeños créditos a la palabra sin intereses.

En otro tema, reitero que se seguirán otorgando apoyos para que los niños asistan a las estancias infantiles, sólo que ahora se entregarán de manera directa a los padres, además de que anunció la creación de dos nuevas universidades públicas en la entidad.

El mandatario destacó que se impulsará el programa Sembrando Vida en la zona conocida como el Triángulo Dorado, que involucra las zona serrana de Durango, Culiacán y Chihuahua, donde se sembrarán principalmente árboles maderables para generar aproximadamente 20 mil empleos permanentes, y con esto brindar oportunidades a los habitantes de esta región.