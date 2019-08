Ordenan a Hacienda pactar con partidos

El tema de financiamiento a los partidos políticos siguió generando polémica. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de Hacienda podría ser el canal para que los partidos devuelvan sus prerrogativas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que cortar el dinero público podría ser contraproducente.

Durante la conferencia mañanera aseguró que “no es presionar a nadie, es por voluntad”, pero si se atiende a la convocatoria, debe realizarse con total transparencia.

“Y a lo mejor, si se logra con los que lo hagan voluntariamente, se busca un mecanismo. Hoy le voy a pedir al secretario de Hacienda que hable con los consejeros del instituto electoral y también que hable formalmente con los dirigentes de partidos políticos”, anunció.

López Obrador comentó que los líderes partidistas podrán etiquetar las devoluciones que hagan a la Secretaría de Hacienda, para que decidan en qué proyecto social quieren que se utilicen los recursos públicos.

Mientras tanto, Lorenzo Córdova afirmó que deben ser los partidos los que hagan un examen de consciencia para evaluar si es mucho o no el dinero que reciben y si este podría ser usado para cubrir otras necesidades del país.

“En México, como en otras partes, el financiamiento privado no es filantropía, quien financia la política tiene intereses, a veces son lícitos y a veces no lo son; como en el Congreso de Estados Unidos, donde todo el financiamiento es privado; los legisladores, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, son más bien representantes de intereses particulares”, dijo durante su visita a Cancún para inaugurar el mega módulo del INE en esa ciudad.

Córdova Vienello aseveró que parte de las alternancias que se han vivido a nivel federal como a nivel estatal, ha sido gracias a que la distribución de los recursos es más equitativa, por lo que hay que pensar muy bien si se va a modificar.

Hay que recordar que el miércoles, el presidente exhortó a todos los partidos a devolver la mitad de sus prerrogativas, una propuesta que fue interpretada por la oposición como un intento de asfixiarlos.

Ayer, la líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el partido está de acuerdo a la reducción de 50 por ciento de las prerrogativas, siempre y cuando se revise todo el sistema electoral mexicano, y no sólo a los institutos políticos.

Por su parte, la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseveró que el partido que dirige está dispuesto a reducir 75 por ciento el presupuesto público que recibe.

“Pensamos que no solamente en el caso nuestro fuera el 50, creemos que estamos en condiciones de poder ir más allá, de poder ir no al 50, yo ayer decía que arriba del 60 por ciento, y haciendo cuentas podría decir que podemos ir hasta el 75 por ciento”, dijo en entrevista.