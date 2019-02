Organismos autónomos limitan al poder: INAI

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, defendió la labor de los organismos autónomos, al asegurar que son instituciones que sirven para limitar el poder.

"No puede haber consolidación democrática si no hay mecanismos de contrapesos y que limiten ejercicios de poder de todos los órganos públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No es una misión cómoda, somos instituciones incómodas para la contemplación que pudiera tener cada institución de cada una", dijo Acuña Llamas tras la inauguración del foro de presentación de los resultados Métrica de Gobierno Abierto.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara a los organismos autónomos, Acuña Llamas dijo que no entrará en polémica, pies ellos están en plena disposición de entablar diálogo, e incluso ya hicieron la solicitud de reunirse con el jefe de Ejecutivo.

El comisionado presidente admitió que hay desconfianza de la ciudadanía, por lo que los organismos autónomos deben de trabajar para recobrar la confianza.