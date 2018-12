Organismos internacionales prevén riesgos en democracia

CANCÚN, Quintana Roo.- Para que un gobierno sea democrático, no sólo debe ser elegido legítimamente, sino debe respetar la división de poderes y fomentar la democracia participativa conforme a derecho, coincidieron representantes de organismos internacionales que participan en la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral.

Mientras el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que si en México no se fortalece el sistema democrático, los avances pueden revertirse y convertirse en dictaduras o “democracias de cascarón”.

Por su parte, Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, afirmó que la independencia del Poder Judicial es uno de los requisitos fundamentales para establecer una democracia, por lo que llamó a todos los países del continente a defender la labor de los jueces ante los embates de diversas fuerzas, no sólo del gobierno.

En su discurso, la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, afirmó que este proceso de defensa de la democracia sólo puede hacerse con más democracia.



"Debe respetarse al Poder Judicial, y dentro de éste y dejar a la Justicia Electoral, hacer su tarea"

Mientras en Culiacán, Sinaloa, Lorenzo Córdova Vianello, durante la conferencia titulada La lección de la elección 2018, dijo que si bien es cierto que el primero de julio es una fecha histórica en México, la democracia no llegó ese día a nuestro país. Fue una elección referencial por ser la más grande de nuestra historia y la más libre, sentó un precedente de un cambio de régimen sin violencia, indicó. “El primero de julio no nos volvimos democráticos, no desembarcamos en la playa democrática”.

