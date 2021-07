Osorio Chong niega haber comprado el sistema de espionaje Pegasus

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se deslindó del espionaje realizado con el sistema Pegasus durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El ahora senador de la República, aclaró que el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) investigaba solo a criminales por órdenes judiciales.

Entre 2016 y 2017, más de 15 mil números telefónicos en México fueron blancos de espionaje mediante el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, incluidos 25 periodistas, reveló una investigación internacional.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, sus hijos y hasta sus doctores fueron blancos del aparato de espionaje.

Sin embargo, Miguel Ángel Osorio Chong insistió ante los cuestionamientos a su gestión: “te vuelvo a dar la misma respuesta, no tengo, lo dije en su momento, conocimiento de haber adquirido este sistema; en el CISEN se tenía otro sistema con el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá, se trabaja obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así”.

Entrevistado en el Senado, el priista aclaró “que los sistemas que se han ocupado, cuando yo estuve en la Secretaría fueron en ese sentido, y no me dieron ningún conocimiento, no tenía ningún conocimiento de compra de algún otro diferente, perdón, de la compra de este sistema que hace referencia”.

Ante la polémica generada por el presunto espionaje, Osorio Chong refrendó: “no te reconozco ningún sistema de espionaje, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo y lo hacía el CISEN o lo hacían las áreas correspondientes, entonces no hay lugar, comentario de espionaje de mi parte no tengo conocimiento respecto de nada”.

¿Y sabe dónde está Eugenio Ímaz, que era cercano a usted y director del CISEN en el 2016, 2017?

-No. Estoy metido en mi responsabilidad, no estoy dándole seguimiento a ninguno de mis excolaboradores, respondió.

¿Él tendría que responder por este tema?

Tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas, absolutamente todo tipo de preguntas.

Lo que tengo que decirles es que no, lo que he dado hasta por escrito, y bueno, pues ya esperaremos todas las investigaciones que vayan a hacer al respecto, como lo han venido ya refiriendo las autoridades.