Otorgar el perdón no significa dar impunidad: AMLO

CHIAPAS, Chis.- Al recorrer la frontera sur de Chiapas, el precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, aclaró que otorgar el perdón a Carlos Salinas de Gortari o a otros no significa dar impunidad.

El tabasqueño colocó a José Antonio Meade en la lista de los que son “parte de la mafia del poder” y lo acusó de pertenecer a una asociación delictuosa que desde Hacienda envió recursos a gobiernos estatales para redireccionarlos al financiamiento de campañas priistas.

"Él (José Antonio Meade) pertenece a esa asociación delictuosa, él ha autorizado dinero para campañas del PRI, él fue quien tapó todo el fraude de dinero que envió Hacienda a los gobiernos estatales en las campañas en Chihuahua y otros estados. Él es parte de la mafia del poder", aseveró.

López Obrador evitó fijar su posición respecto a la propuesta de la Secretaría de Turismo de legalizar la mariguana para bajar la violencia en los destinos jurídicos.

"No me voy a meter, porque luego hasta me acusan de que estoy apoyado por los rusos. No quiero que saquen de contexto mis propuestas".