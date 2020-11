Outsourcing es ilegal en el servicio público: AMLO

Tras ser cuestionado sobre una supuesta subcontratación de maestros para escuelas públicas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se defendió y aseguró que al día de hoy el outsourcing es ilegal en el servicio público, tanto a nivel local como federal.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expuso que en caso de que el Gobierno de México tenga personal subcontratado, esto se terminará y se procederá a su regularización e incluso se buscará la basificación de los trabajadores que estén en esta situación.

"Donde haya subcontratación en el servicio público se termina. Mandarles a decir a los empresarios que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, no soy encubridor", puntualizó el presidente.

López Obrador también explicó cómo creció la subcontratación desde la reforma laboral de 2012, lo que, a su vez, propició el despido de trabajadores en el mes de diciembre para que las empresas eviten pagar prestaciones como el aguinaldo.

