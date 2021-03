Pablo Amílcar Sandoval se baja de proceso para gubernatura de Guerrero

Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal con licencia, anunció que se baja de la contienda del proceso interno de Morena para elegir al próximo candidato a gobernador del estado de Guerrero.

Desde sus redes sociales, el también hermano de la secretario de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que desde cualquier trinchera estará impulsando la Cuarta Transformación y al mismo tiempo publicó una carta donde expone sus razones.

"He decidido retirar mi participación del proceso interno de morena a la gubernatura. Desde cualquier trinchera estaré impulsando la cuarta transformación. Las aspiraciones, por más legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas", escribió en Twitter.

He decidido retirar mi participación del proceso interno de morena a la gubernatura.

En la carta fechada el 28 de febrero, el político guerrerense afirma que: "Frente al escenario electoral, los adversarios de la transformación, la derecha más retrograda y sus medios de comunicación, han levantado una avalancha de calumnias contra nuestro movimiento. Sus mezquinos ataques contra mí y mi familia, no hacen más que alimentar nuestra convicción de que estamos avanzando y debemos terminar definitivamente con el régimen de corrupción que ellos construyeron".

Refiriéndose nuevamente a los adversarios, Amílcar señala que éstos: "Quisieron hacer creer que el golpeteo y la división eran internos, que todos los políticos son iguales y otra vez se demuestra que mintieron. No soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas, ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena. Estos momentos históricos necesitan de mucha altura de miras, dignidad, fuerza y unidad. Por ello, he decidido retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura".

Félix Salgado Macedonio agradece el gesto

Luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ordenara reponer el proceso de selección de candidatura a la gubernatura de Guerrero, el partido le abre la puerta a nuevos perfiles.

La Comisión aclaró que Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, no perderá sus derechos políticos, pues determinó que los agravios que se le fincaron “son improcedentes e infundados", por lo que de momento no hay impedimento para que participe en el nuevo proceso.

Bajo este marco, Salgado Macedonio expresó en su cuenta de Facebook que la decisión de Amílcar de abandonar el proyecto de la gubernatura de Guerrero es un "gesto patriótico" y también le agradeció a quien considera su "hermano".

"Agradezco a mi querido compañero y hermano Pablo Amílcar Sandoval por ese gesto patriótico, que abonará al proyecto de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Abrazos a todas y todos!", afirmó Salgado Macedonio.

