Taibo II respalda a Batres y critica renovación de Mesa Directiva en Senado

El director general de Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, calificó de deleznable y de intento de golpe de Estado la renovación de la Mesa Directiva del Senado, que frenó la reelección Martí Batres.

Antes de abordar el tema, aclaró que son cuarto para las cinco; todavía sigo en funciones de director del Fondo de Cultura Económica (FCE) hasta las siete de la tarde, pero podría decir a título personal que me pareció verdaderamente deleznable, intento de golpe de Estado, violatorio de las tradiciones democráticas y sobre violatorio del difícil proceso unitario que habíamos construido para ganar estas elecciones.

"Por lo tanto, no me puso de buen humor, me puso de mal humor y quien quiera que ha promovido este intento de golpe de Estado fallido o medio fallido o raramente producido, que cargue con las consecuencias de estar intentando romper la unidad que la izquierda había construido penosamente para llegar a las elecciones pasadas. Y esto es a título personal, no involucra al FCE’’.

Tenemos un doble papel, somos funcionarios, tenemos una responsabilidad como funcionarios pero no hemos dejado de ser escritores, historiadores, profesores o militantes, y no renunciamos por ningún motivo a estas condiciones naturales de vida, argumentó.

"Sin pelos en la lengua"

Taibo II acudió, junto con Pedro Salmerón, a la Mesa Directiva con el presidente Martí Batres Guadarrama, para la firma de convenio general de colaboración entre el Senado, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Estudios Histórico de las Revoluciones de México.

“Soy conocido porque no tengo pelos en la lengua porque me la afeito todos los días en la mañana; y me da gusto estar con camaradas, uno de repente en esta administración encuentra de todo, encuentra camaradas, encuentra sapos, en general a los sapos yo no voy, encuentro a alguien que pierda un volado en mi oficina y es el que tiene que reunirse. Pero aquí estamos entre compañeros de lucha con muchos años de haber demostrado quienes somos, de dónde venimos y a dónde vamos’’.

"Tradición nefasta"

En su presentación, Taibo II se refirió a la “tradición nefasta’’ que imperaba en este país; es que las instituciones hacían “teibo books’’, es un libro que no es para ser leído, es un libro que pesa, tiene dimensiones, es a colores y cuesta una fortuna y tiene como función esencial, no que alguien lo hojee o lo lea, sino ser depositado en la mesa de un funcionario.

“Las bodegas de las instituciones siguen repletas de teibos books de las pasadas administraciones y esta era una tradición, hasta un libro muy bonito, muy grande, muy bello, que vista mucho. Bueno eso ha sido desterrado a patadas. No vamos a ser teibo books para nadie, para nada’’.

Sin embargo, dijo Taibo II, está en proceso una idea que es sumar esfuerzos, si sumamos esfuerzo del INER, del Senado, del Fondo, de Educal y de la Dirección General de Publicaciones, podemos empezar a generar libros súper apasionantes a precios muy bajos.