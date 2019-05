Pactan periodo extraordinario para 14 de mayo; van por reforma educativa

El presidente de la Mesa Directiva, el senador Martí Batres, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó el acuerdo para realizar un periodo extraordinario el día 14 de mayo para desahogar cinco temas de trascendencia.

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, tomó la palabra desde su lugar para informar del acuerdo al que llegaron todos los coordinadores políticos, para realizar un periodo extraordinario a partir del día 14 de mayo y hasta agotar cinco temas en la mesa, así como incluir un homenaje para la priista María de los Ángeles Moreno.

Entre los temas que se discutirían serían la extinción de dominio, la ley de reforma educativa en materia constitucional, una vez superados los trámites de cámara revisora y de cámara de origen, además la ley de paridad de género y la de trabajadoras domésticas.

Previamente, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, ya había planteado este escenario para la próxima semana.

“Vamos a tratar de mantener el acuerdo político para volver a ratificar lo que ya se había votado, para mantenerlo en sus términos aquí en San Lázaro y regresarlo al Senado, y allá tendrían la opción de aceptarlo o rechazarlo”, dijo en declaraciones a medios.

¿Qué sigue tras revés?

Por otra parte, el presidente del Senado, el morenista Martí Batres, confía que en el periodo extraordinaria se resuelva la reforma educativa.

“No necesitamos esperarnos un año legislativo, es de esperarse que en este periodo extraordinario resuelva la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, aseguró.

Explicó que, de acuerdo con el procedimiento de ley, el Senado regresa la ley a la Cámara de Diputados para que esta tenga la posibilidad de ratificar lo que previamente había aprobado y regresaría en los mismos términos a esta Cámara Alta.

Posteriormente, dijo, el Senado tendrá dos opciones: una, ratificar lo que decidió, o dos, aprobar lo que le envíe la Cámara de Diputados.

Esto, debido a que los senadores no rechazaron la reforma educativa en lo general, sino que no se aprobaron algunos puntos en lo particular y por lo que se entiende que esta cámara “tácitamente la modificó”.

“Estamos perfectamente en condiciones de realizar el periodo extraordinario, en el que la Cámara de Diputados tome la decisión sobre la minuta enviada por el Senado, y el Senado, a su vez, tome decisión sobre la minuta que le devuelva la Cámara de Diputados en relación con lo que nosotros enviamos”, añadió.

Monreal, sin sorpresas por resultado

Sobre el traspié que puso la oposición a la reforma educativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que el rechazo no lo sorprende ni le preocupa.

Consideró que es parte de una “parlamento vivo” y de un Congreso de la Unión “donde todos los días tienes que construir mayorías”.

“No hay mayorías prefiguradas ni hay mayorías mecánicas ni hay mayorías seguras”, subrayó.

Lamentó que pese a ser una reforma muy importante para la sociedad, los partidos PRI, PAN y PRD hayan formado un bloque opositor y votaran en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados a este recinto legislativo.

Reconoció que no sólo les faltó un voto para lograr la mayoría calificada requerida por ley, sino que “faltó tener la seguridad de esos votos” de los tres senadores que faltaron a esta votación.

No habrá sanciones para senadores faltistas

“No soy yo ningún ministerio público ni fiscal que vaya a enjuiciar a ningún compañero”, consideró Monreal sobre la ausencia de los tres senadores.

Sobre los motivos de la falta de la senadora del PES, Marcela Mora, explicó que asistió a una consulta médica, mientras que el portavoz de Morena, Salomón Jara, tuvo “algunos problemas familiares”.

De la insistencia de la morenista Lucía Trasviña, su coordinador refirió: “no sabemos”.

Sin embargo, reviró que los legisladores “no son unos niños, todos tienen que asumir su responsabilidad y yo no soy ni mago ni pilmama de nadie”.

En este sentido abundó que cada senador dentro de su bancada sabe muy bien lo que se debe de hacer, la responsabilidad de su cargo, así como que cuentan con libertad dentro de su propio grupo parlamentario.

“En el grupo parlamentario hay quienes opinan diferente, quienes expresan posiciones encontradas, quienes votan a veces también diferente y esa es nuestra libertad, lo que nos hace muy fuertes y muy unidos”, afirmó.

“No hay ningún reclamo, no habrá ninguna sanción, nosotros no expulsamos a nadie. Lo que vamos a hacer es un llamado a todos para mantener la unidad en momentos tan difíciles que se requiere tener la unidad para enfrentarse a los desafíos tan sorprendentes que nos están surgiendo en el país”, agregó.

||Con información de Notimex||