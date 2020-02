Por falta de medicamentos, padres de niños con cáncer advierten que tomarán garitas de Tijuana

Al sostener el segundo encuentro formal entre padres de niños con cáncer y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los paterfamilias denunciaron que en los hospitales de los estados siguen faltando los medicamentos, por lo que advirtieron que tomarán las garitas de Tijuana en los próximos días.

En entrevista previa a su ingreso a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Israel Rivas, padre de una menor con cáncer abundó que el estado de varios hospitales en el país sigue siendo muy complejo.

“Por ejemplo, en Tijuana no han llegado los medicamentos completos. En Oaxaca, a cuenta gotas y hace rato platiqué con una mamá en Mérida e informa que no hay medicamentos. Los compañeros de Tijuana han señalado que si esto no se regulariza y tomaron la decisión de tomar el domingo la garita”, explicó.

Rivas expuso que desde hace ocho días a hoy, no hay avances en el tema de la compra consolidada de los medicamentos. “No hay avances, no hemos sabido nada y queremos respuestas concretas. Esta situación se está volviendo la situación más concreta”.

Adelantó en caso de no llegar a un acuerdo concreto con la secretaria de Gobernación, habrá de tomar otras medidas, incluidas los bloqueos ya no solo en la Ciudad de México, sino en otros puntos del país.

Nos sentimos engañados porque esto sigue exactamente igual

Rivas dejó claro que en el Hospital Federico Gómez “nos tienen muy bien cuidados, por obvias razones”.

Hace una semana, padres de niños con Cáncer y la secretaria de Gobernación se reunieron con ellos en donde acordó que era “cuestión de horas” para que el abasto de los medicamentos estuviera cubierto, a lo que hoy los padres de familia han negado que esto haya ocurrido.