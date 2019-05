Plan Nacional de Desarrollo de AMLO es un pliego de buenas intenciones, acusa el PAN

Acción Nacional lamentó que desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador la situación del país se ha “descompuesto aún más”, cuando éste prometió a corregir los problemas y que no haya un una proyección sustentada en cifras dentro de su Plan Nacional de Desarrollo.

“Nosotros no pedimos que de la noche a la mañana se resuelva. El problema es que se está agravando, no sólo no lo está resolviendo sino aún lo está complicando más”, criticó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés. “Efectivamente estaban mal, pero ahora hay que decirlo con claridad, las cosas están peor”, abundó.

Al concluir la Comisión Política Nacional de este partido, su dirigente advirtió que ven con preocupación el Plan Nacional de Desarrollo planteado por el nuevo gobierno federal pues dijo no cuenta con proyecciones con cifras y elementos que permitan dar certeza al marco económico del país.

“Nos preocupa que no hay fundamentos, cifras y elementos, simplemente me parece un pliego de buenas intenciones, un posicionamiento político que no da tranquilidad a los inversionistas, a los analistas y esto está generando que se caiga la atracción de inversión, que se dispare el desempleo y que todos los indicadores económicos estén complicados cada vez más en nuestro país”, acusó la dirigencia albiceleste.

También apuntó que el presidente de la República pretende alcanzar un promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de cuatro por ciento durante el sexenio, “cuando en este primer año todo parece indicar que vamos a estar en un uno por ciento”.

Por ello, el líder nacional blanquiazul esperó que el documento presentado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su aprobación sea sólo la introducción “y que en breve van a presentar el desglose del Plan Nacional de Desarrollo, porque solamente es una carta de buenas intenciones, no vienen los cómos, no vienen los qués, no vienen las cifras”.

También festejó la marcha del silencio pues expresó, “vemos cómo la sociedad afortunadamente ya comienza a exigir resultados, soluciones al gobierno de la República”.

Celebró que la sociedad mexicana exige al gobierno que reconsidere decisiones como la del aeropuerto de la Ciudad de México, las estancias infantiles, recortes al recurso destinado a mujeres violentadas.

“No está gobernando para todos, eso es lo que está fallando en López Obrador, simplemente gobierna por consigna, busca eliminar todo aquello que no fue de su gobierno”, criticó.

Llamó al presidente a tomar en cuenta el declive en los resultados en diferentes encuestas sobre su aprobación por señalamientos en “pesimas decisiones” en materia económica y de seguridad.

“Llegó pues la hora de que el gobierno de la República deje de echar culpas y asuma su responsabilidad y nos dé resultados en materia de seguridad y nos dé resultados en materia económica, porque hoy sí podemos decir: la sociedad mexicana ya dijo basta, queremos resultados, queremos decisiones correctas, y que entonces se ponga en el carril adecuado la ruta de nuestro México”, sostuvo.