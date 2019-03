PAN utiliza el dolor de madre de Martha Erika con fines políticos: Barbosa

El precandidato a la gubernatura en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que el Partido Acción Nacional (PAN) está utilizando el dolor de la madre de Martha Erika Alonso para fines políticos, y aseguró que él no tiene nada que ver con las acusaciones.

En entrevista con José Cárdenas para Grupo Fórmula, Barbosa Huerta dijo que respeta y se solidariza con Martha Hidalgo, la madre de Martha Erika Alonso, sin embargo, destacó que la carta que ésta envió a AMLO tiene una intención política.

"Aquí veo una carta que tiene una intención política, pero respeto mucho a la madre Martha Erika", sostuvo Barbosa Huerta.

"No usen el dolor de una madre"...

Barbosa culpó a el PAN de estar utilizando la tragedia con fines político y llamó a no usar el dolor de una madre para crear una especie de capital político.

"Ya dejen de estar utilizando la tragedia con fines politicos. No usen el dolor de una madre para crear una especie de capital político", indicó.

Asimismo aseguró que él no tiene las mano manchadas de sangre, y que no hizo canalladas. "Yo nada tengo que ver en el accidente, canalladas son las que me hicieron a mi desde el proceso electoral desde el 2018, pero esa parte ya no la toco".

La carta de Martha Hidalgo

El Sol de Puebla informó que mediante una carta pública, Martha Hidalgo, madre de la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador justicia y el esclarecimiento del accidente aéreo en el que murió su hija junto con su esposo el exsenador Rafael Moreno Valle Rosas, el pasado 24 de diciembre.

En la misiva también arremete en contra Luis Miguel Barbosa Huerta, excontrincante político de la panista y quien sigue buscando llegar a Casa Puebla a través de Morena, al señalar que tiene las manos manchadas de sangre y, pese a ello siga con pretensiones de gobernar la entidad.