PAN condena declaración de Cuitláhuac García contra Comisión Especial sobre abusos en Veracruz

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, condenó las desafortunadas declaraciones del mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, sobre la creación de una comisión especial para investigar presuntos abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos.

El coordinador panistas señaló que las declaraciones del gobernador convierten en una problemática de Estado a la entidad, porque el atropello y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estatales en contra de los ciudadanos son una emergencia jurídica y no debieran causar risa a nadie.

“Qué lamentable que el gobierno del estado actúe como está actuando”, señaló el senador panista en referencia a la supuesta detención injustificada de personas en la entidad.

El legislador por Veracruz dijo que la Comisión Especial creada para este caso es legal y fue aprobada por la Junta de Coordinación Política como resultado de un acuerdo entre todos los coordinadores.

Afirmó que negar su existencia “simplemente aleja al gobernador de lo que es la verdadera problemática de Veracruz, que tiene que ver con la impartición de justicia de manera objetiva, de manera legal y que no se aparte de los procesos como lo establecen las leyes en nuestro país”.

Lo anterior se da luego de que el gobernador veracruzano asegurara que la Jucopo violó la Ley Orgánica del Senado al crear la comisión especial, pues apuntó que ésta debió ser instituida por el pleno de la cámara alta y no desde la junta.

En otro tema, sostuvo que es absolutamente falso que haya terminado la corrupción como pretende hacer creer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y puso como ejemplo un sin número de obras que se están asignando por adjudicación directa, sin licitación, lo que se aleja de la transparencia y oculta la información de las mismas.

“Entonces, no, definitivamente no es este un gobierno transparente y sí, sí es este gobierno opaco, es un gobierno corrupto. Lamentablemente me parece que pasará a la historia, muy lamentablemente para México, como el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país”, afirmó.