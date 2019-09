PAN deja atrás divisiones internas para hacer frente contra AMLO

Busca Acción Nacional (PAN) dejar atrás las divisiones internas para hacerle frente al lopezobradorismo que busca debilitar las instituciones del Estado, los organismos autónomos y perpetuarse en el poder.

En su XXIV Asamblea Nacional, la dirigencia nacional del PAN demandó a su militancia dejar de lado las pugnas y querellas internas, pues se advirtió que la amenaza que representa el actual gobierno federal "está más allá de nosotros, más allá de ganar o perder una elección".

En este sentido, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo el compromiso de diseñar una propuesta política distinta y distinguible, en convertir al PAN en un articulador político hacia una sociedad dispuesta a velar por el futuro y en una herramienta de inclusión de las minorías y de unidad partidista.

Cortés Mendoza reconoció que la actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa el mayor reto de Acción Nacional desde su nacimiento, hace 80 años atrás, ya que dijo, "lo que realmente está en juego es la democracia o el autoritarismo. Esa es la realidad en la que estamos".

"En México lo que hoy enfrentamos es un proyecto que busca utilizar, cambiar o de plano desaparecer las intuiciones y contrapesos con el fin de perpetuare en el poder", acusó.

Panistas se reúnen

Durante la XXIV Asamblea Nacional del PAN y en el marco de su 80 Aniversario, este instituto busca mostrar a su militancia un rostro de unidad, donde personajes relativamente alejados del partido han reaparecido, como los ex candidatos presidenciales Diego Fernández de Ceballos y Ricardo Anaya Cortés, quienes han enviado mensajes a la militancia por diversas vías.

En la pantalla del salón del Centro Banamex, donde se realiza la asamblea panista, se presentaron videos con recados en los que los ex candidatos desean sus parabienes al partido y llaman a conducirse por un camino de rectitud en sus funciones públicas.

Diego Fernández, a través de un mensaje en video, reconoció la generosidad de los fundadores del PAN que iniciaron la lucha política en México para "limpiar la vida pública".

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Fernández de Ceballos añadió en su videograbación que los panistas deben "estar orgullosos de pertenecer al partido político que fue capaz de enfrentar a los caciques y caudillos que se llamaban herederos de la revolución".

Debemos estar orgullosos de la labor educativa, porque Acción Nacional ha demostrado que la política no es una actividad de rufianes; también tenemos que estar orgullosos de que Acción Nacional ocupa ya un lugar en la historia de México.

Pero todo ello no debe soslayar la gran responsabilidad que tenemos de reconocer los errores, los desvíos en conductas personales, particularmente en los casos en el ejercicio de cargos públicos y eso no lo debemos permitir. Hoy más que nunca debemos exigirnos que todos los panistas en nuestras tareas públicas acreditemos decencia honestidad y trabajo generoso.

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés emitió del mismo modo un mensaje donde se disculpó, por no acudir a la Asamblea, debido a un percance médico. Sin embargo, dijo: "Quiero mandarles un saludo con cariño con todo mi afecto y con toda mi gratitud les deseo el mayor de los éxitos en esta asamblea, en este 80 aniversario del PAN. ¡Viva Acción Nacional".

En contra parte, el senador Damián Zepeda expuso que Anaya es hoy el gran activo del partido es fundamental su presencia dentro del partido.

Zepeda subrayó que la unidad siempre va a ser importante en el PAN, pero más importante es el rumbo del partido con posturas en defensa del ciudadano.

Otro personaje que también reapareció para dar una muestra de unidad en el PAN, fue el ex senador y aspirante a dirigir la presidencia del Comité Ejecutivo panista, Roberto Gil Zuarth, quien además fue secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, y quien expuso a El Sol de México que, a pesar de su anuncio de retirarse de la política, destacó que es necesario en estos momentos el PAN es el único partido que puede hacerle frente al lopezobradorismo.

"Coincidimos con muchos en estos momentos que es necesario defender a México de lo que es hoy Andrés Manuel López Obrador, pero diferimos claramente en los cómo y el PAN debe poner los cómo, en contraste con la oferta la propuesta de López Obrador", indicó el ex senador.

Sobre un posible retorno de Felipe Calderón y Margarita Zavala, expuso que ve la unidad del PAN, "no sólo la veo con buenos ojos (un regreso de los Calderón), sino como una necesidad", indicó.

Añadió en este sentido que, ve la unidad del PAN como una puesta necesaria para poder enfrentar a Morena y expuso que el PAN "tiene que situarse en el espectro político como la alternativa López Obrador", y para ello se requiere que muchos concurran, concluyó el abogado.