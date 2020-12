PAN en Senado quiere prohibir honores a López Obrador

El PAN en el Senado quiere prohibir honores al titular de la Presidencia de la República, luego de que en dos años López Obrador ha rendido siete informes. “Este gobierno tiene más informes que logros’’, destacó Kenia López Rabadán.

Por ello hoy, el Congreso de la Unión debe reflexionar sobre la forma en que se le rinde tributo a la figura del Presidente de la República.

“Para cambiar el fondo se requiere también cambiar la forma, por ello necesitamos que los honores sean para quien construya ese país, no por el cargo, sino por su actuar. No por las mentiras sino por la verdad. No por el populismo sino por el bien común”.

Al presentar reformas a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la senadora López Rabadán destacó que la figura del Presidente “no debe ser considerada como una autoridad omnipotente y absoluta a la cual se le deben rendir honores y pleitesía’’.

La panista enfatizó que la figura presidencial no debe ser enaltecida, ya que se trata de personas servidoras pública electas por voto popular, que representa a las mexicanas y mexicanos.

“Los honores no deben realizarse al titular del Ejecutivo federal o a una persona en particular, los honores se brindan a nuestros Símbolos Patrios’’, refrendó.

La reforma establece que el Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores a la Bandera Nacional. Cuando se trate de honores a la bandera se ejecutará la música del coro, de la primera estrofa y se terminará con la repetición de la del coro.

“Cuando el Himno Nacional sea entonado, las bandas de guerra permanecerán en silencio, pero en el caso de honores a la bandera, la banda de música ejecutará el Himno y las de guerra tocarán "Bandera" simultáneamente. En ninguna ceremonia se ejecutará el Himno Nacional más de dos veces para hacer honores a la Bandera. En ningún caso existirán honores a la persona titular de la Presidencia de la República’’.