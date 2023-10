PAN firma acuerdos para que mejoren las condiciones de vida de los adultos mayores al 2030

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés firmó diez acuerdos para que al 2030 se implementen acciones y no haya adultos mayores en pobreza, tengan una mejor calidad de vida, envejezcan de manera saludable sin miedos, que no se preocupen por las enfermedades, que el estado mexicano les garantice los mejores cuidados médicos, medicamentos, y no sientan soledad.

Junto con la secretaría general, Cecilia Patrón y el secretario de Acción en Plenitud, Carlos Madrazo, reconocieron profundamente la contribución de las personas adultas mayores a la sociedad.

“Reconocemos que su experiencia de vida está llena de sabiduría y conocimiento. Nos oponemos firmemente a la discriminación y trato diferenciado por edad (edadismo)”.

Llamaron a que el respeto y la dignidad de los adultos mayores sean permanentes y obligación de todo servidor público, pues a partir de los sesenta años merece ser vivido con plenitud, amor y respeto, etapa en donde la pobreza sea eliminada, se pueda vivir con dignidad, tengan acceso a bienes culturales y patrimoniales.

Entre los diez compromisos se encuentra mejorar la pensión universal para adultos mayores y gradualmente ampliarla a partir de los 60 años, comenzando por los más vulnerables.

Se garantice en la Constitución el Seguro Popular, lanzar el programa de “Seguro en Tu Hogar”, que contará con personal médico y promotores sociales para brindar atención preventiva y primaria a nuestros adultos mayores de manera integral.

Además, alcanzar la meta de “Pobreza Cero en Adultos Mayores para 2030”; crear tarjeta Azul para el Adulto Mayor, que permitirá la compra de medicamentos y aparatos ortopédicos; asignación presupuestal de Estancias de Día del Adulto Mayor para brindar un entorno seguro y activo; asignación presupuestal de Parques y Gimnasios Públicos con instalaciones adaptadas a los adultos mayores.

También, se impulsaría el programa "Cuidarte con Dignidad y Amor", diseñado fomentar y capacitar en el trato digno a las personas adultas mayores; inclusión Digital para que las personas mayores de 60 años; se impulsará la Ley General de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar su cuidado, y por último, se lanzará un Plan Nacional de Trato Digno, Seguro, Inclusivo y Preventivo para prevenir accidentes en adultos mayores.