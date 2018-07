PAN no necesita nuevo gerente, asegura Roberto Gil Zuarth

A pesar de ser mencionado como uno de los aspirantes a contender por la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth dijo que aún no ha pensado en esa posibilidad, pero advirtió que el PAN debe llegar al 1 de diciembre unido y fuerte.









No he decidido si buscaré la presidencia del PAN. Lo que está en juego es su supervivencia. El partido no necesita un nuevo gerente, necesita una nueva dirigencia que le dé gobernabilidad

Roberto Gil, exsenador del PAN





Insistió en que el PAN debe ser una oposición firme que no estorbe, que sepa plantear las agendas que contribuya a generar bienes públicos, que sepa exigir resultados al nuevo gobierno, pues el partido no necesita un nuevo gerente que administre las parcelas que han dejado el calderonismo o el anayismo, sino que requiere de un liderazgo que garantice la gobernabilidad, que sea incluyente, y que plantee una reforma integral a la organización para que encabece una oposición democrática y socialmente útil.

El exsenador de Acción Nacional realizó un serio y crítico análisis a los resultados que obtuvo Acción Nacional en la pasada elección, y recordó que antes este partido era gobierno, hoy ha perdido sus bastiones y como ejemplo señaló el caso del Estado de México, la Ciudad de México, entre otros.



“El PAN debe ponerse rápido de pie. Yo estaré tomando en los próximas semanas la decisión de participar o no en la contienda por la dirigencia nacional del partido” e insistió en que el PAN tiene dos opciones: "o se reconstruye rápido y bien o se convierte en un PRD con voz testimonial que no influya en las decisiones del país".

Reiteró que el PAN está atravesando por una crisis de identidad, institucional y proyecto.





Aseguró que no es un problema sólo de una campaña, por lo que es necesario que busque la congruencia política.

Respecto a sus actividades que venía realizando, indicó que se dedica a su familia y profesión, pero el sentido de responsabilidad "nos llama a los panistas a buscar la reconstrucción del partido" y en ese sentido analizará si busca la dirigencia o no.