PAN pide a senadores no aprobar una Miscelánea de "terrorismo fiscal"

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, llamó a los senadores de Morena, PT y PVEM a no aprobar la Miscelánea Fiscal 2022, ya que no impulsa la generación de empleos, somete a los jóvenes a un terrorismo fiscal y quita a las organizaciones de la sociedad civil recursos para ayudar a gente que lo necesita y que el gobierno no puede atender.

En conferencia de prensa virtual, acompañado de los coordinadores parlamentarios el senador Julen Rementería, el diputado Jorge Romero, así como de la secretaria general Ceci Patrón y Julio Castillo, quien presidirá la fundación “Preciado Hernández”, Marko Cortés refirió que por parte de este gobierno de la 4T no ese está generando empleos y la pobreza sigue creciendo en el país.

Finanzas Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022

Lamentó que esta miscelánea de terrorismo se traduzca en el hostigamiento de más de 30 millones de jóvenes y en el desmantelamiento de 3 mil organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

Ante la crisis económica, con un alto nivel de pobreza y de desigualdad, el gobierno, de forma contraria, debería de apoyar las actividades altruistas porque son las que en mucho resuelven las necesidades de la población vulnerable que el gobierno no ha logrado satisfacer, apuntó el dirigente panista.

Asimismo, dijo que Acción Nacional plantea la urgencia de tener políticas recaudatorias que impulsen el crecimiento económico, la inversión, la generación de empleos formales, y con ello ampliar la base de contribuyentes para que esto pueda ser de forma positiva, a través de la gran reactivación económica y no a través de altas tasas de imposición, o queriendo gravar a nuestros jóvenes que apenas inician en su vida profesional.

Señaló que el PAN también plantea la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR); la eliminación del IEPS a las gasolinas, para reactivar la economía de forma positiva, y también que haya respeto al Estado de derecho para atraer inversión.

Hacemos un llamado al @senadomexicano para que corrija la miscelánea fiscal, porque con ella el gobierno continúa su plan de destruir al país, no se impulsa la generación de empleos y el combate a la pobreza creciente.https://t.co/r5Xf787286 — Acción Nacional (@AccionNacional) October 25, 2021

Por su parte, el senador Julen Rementería del Puerto acusó a Morena de querer más dinero para programas clientelares, caprichos presidenciales, pero no para lo que la gente más necesita: salud, seguridad, empleos y, por supuesto, todos aquellos servicios que deben tener calidad, obras en sus colonias, caminos y carreteras.

Dijo que Morena quiere exprimir más el bolsillo de la gente con terrorismo fiscal a jóvenes y a quienes reciban depósitos por más de 15 mil pesos al mes, catalogando como criminales a contadores y agentes aduanales, limitar deducciones por donaciones a organizaciones civiles, subiendo impuestos y derechos.

En su turno, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, explicó que los partidos oficialistas Morena, PT y PVEM votaron en bloque: “que alguno de esos diputados explique siquiera lo que es el RFC, simplemente votaron porque les dieron línea”.

“Pedirle a un chavito o chavita de 18 años, que en el mejor de los casos está cursando la prepa, que tiene en su cabeza absolutamente otras ocupaciones, que se registre como contribuyente sin ser contribuyente, pedir que registres tu domicilio, tu edad, tu nombre completo, que des de alta una firma electrónica avanzada.

Eso es meterse con la privacidad de la gente, eso es como lo dije en la tribuna, un equivalente a su intentona fallida que todos los que tengamos un celular demos nuestros datos biométricos. Eso es meterse con la privacidad de la gente en un país libre. Yeso es un bombazo por donde se vea”, señaló el diputado del PAN.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Marko Cortés aprovecho para señalar su solidaridad y respaldo institucional del PAN a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante los ataques reiterados desde Palacio Nacional; Acción Nacional siempre ha apoyado la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Y pidió a Jorge Romero que en la discusión del Presupuesto 2022, busque que la universidad cuenta con los recursos necesarios para sus tareas de formación e investigación, “lo digo con toda claridad, la UNAM cuenta con Acción Nacional”.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Puedes escucharlo en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music