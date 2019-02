PAN presume creación de Guardia Nacional con sus propuestas

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció la labor de senadores de su partido al haber avalado el dictamen de la Guardia Nacional, y subrayó que el crédito se debió a que los senadores del albiazul pudieron convencer a sus pares de Morena para que escucharan sus observaciones.

El político michoacano resaltó que gracias a las propuestas de Acción Nacional se logró determinar los delitos en los que actuará la Guardia Nacional civil, así como sus competencias, el respeto a los estados y municipios, mismos que fueran incorporados con el consenso de otras fuerzas políticas de oposición.

Cortés Mendoza en conferencia de prensa desde de Querétaro, reconoció al grupo parlamentario de Morena en el Senado, como una bancada mayoritaria que tuvo disposición para escuchar, y expresó que el aval de la Guardia Nacional se trató de “un trabajo en equipo, bien ejecutado, bien aterrizado”, y el cual “no parecía fácil”.

En @AccionNacional logramos convencer y vencer con la razón, con #GuardiaCivil el gobierno de @lopezobrador_ ya no tendrá pretextos para poder resolver la inseguridad https://t.co/1PnWXfpXLo — Marko Cortés (@MarkoCortes) 22 de febrero de 2019

Afirmó además que, al aprobar la Guardia Nacional, se aplicó el dicho: “hablando se entiende la gente”, por lo que destacó “nos entendimos, expusimos nuestras razones y logramos convencer”, con ideas y propuestas, para que el Gobierno federal no tenga pretexto para resolver la sensación creciente de inseguridad.

En conferencia de prensa desde Querétaro capital, el líder albiazul, acompañado por liderazgos de la cúpula de su partido, dijo que en el PAN saben lo que quieren

“El resultado vivido el día de ayer es muestra de trabajo en equipo. Pero antes de trabajar en equipo es muestra de claridad de rumbo, de lo que pretendíamos.

En Acción Nacional trabajamos como sistema PAN, éste está integrado por: el partido, por nuestro diputado, por nuestros senadores, por nuestros gobernadores, por nuestros alcaldes, y por supuesto por nuestros regidores y síndicos.

#SíalMandoCivil, porque en ningún país democrático el #ejército es el responsable de la seguridad pública, y en eso coincidimos con el partido #CDU en nuestra reciente gira de trabajo en #Alemania. pic.twitter.com/klTvj8v3N3 — Marko Cortés (@MarkoCortes) 22 de febrero de 2019

El sistema PAN es lo que nos permite entender la dualidad que hoy enfrenta Acción Nacional, la de ser gobierno a nivel municipio y estados, y la de ser oposición a nivel nacional” indicó.

Reiteró que, por esto, como gobierno los panistas tratan de resolver y servir como gobierno y como oposición el objetivo es proponer y construir.

Destacó que como oposición se pusieron de acuerdo para ver qué es lo que sirve para México, y no querían una seguridad militarizada, “no queríamos que el Ejército de forma perpetua, permanente, estuviera en las calles. Dijimos con caridad: debe ser una medida transitoria, y se logró que se aceptara que fuera una medida por 5 años, con esa transitoriedad.

Pero también con toda claridad que no sea un mando militar y que no haya un consejo militar que simule que no es un cuerpo militarizado de seguridad”, concluyó.