PAN revisará con "lupa y microscopio" presupuesto 2019: Patricias Terrazas

La bancada del PAN en San Lázaro revisará con “lupa y microscopio’’, si es necesario, la Ley de Ingresos para el 2019. El que tenga que pagar lo haga de manera correcta y oportuna y también atacar la evasión y elusión fiscal. “Que no haya amigos ni preferencias; ni perdón ni olvido’’.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la panista Patricia Terrazas Banca, dijo a El Sol de México que en la Cámara de Diputados están obligados a autorizar el presupuesto, “sí, pero también a vigilar el gasto. Vamos a estar muy pendiente de que el ingreso vaya de acuerdo al que se presupueste’’.

Para 2019, Acción Nacional propone “10 Acciones para el Crecimiento Económico”. Son prioridades que tienen como fin mejorar la economía de las familias. pic.twitter.com/ydDkCN5HDA — Acción Nacional (@AccionNacional) 13 de diciembre de 2018

Vamos a tener cuidado de revisar los indicadores, precios del petróleo, salarios, UMAS, tipo de cambio, para que todo lo que impacte al ingreso tenerlo claro y no dejar hilos sueltos para luego no poder empatar el Egreso de manera correcta

Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Adelantó que el domingo tendrán sesión de junta directiva de la Comisión a las 13 horas, aunque previamente están citados desde las 10 horas.

Dijo que la bancada panista está viendo con “enorme preocupación’’ el paquete económico y financiero para el 2019 y, en este momento todos los de la Comisión de Presupuesto deberían de estar con enorme interés de participar y de sacar el paquete para los proyectos que se tienen, proyectos en específico.

Pero si no hay quórum en la Comisión de Presupuesto, que ahorita debería ser el plus de todas las comisiones, ya es excesivamente preocupante; no estamos trabajando en proyectos en los que estamos obligados de manera intensa, sobre todo en estos días con tiempo tan recortado

No hay impuestos nuevos: Terrazas Baca

Terrazas Baca explicó que a la Comisión de Hacienda que preside le corresponde el análisis de los ingresos y revisar hacia donde dirigen la intensidad de obtener más recursos, de manera transparente y distribuido de manera equitativa.

“No hay impuestos nuevos, no hay amnistía fiscal para deudores, lo han confirmado, y ésta última genera expectativas y crea personajes que no están pagando bien y en tiempo’’.

Pero si estoy preocupada, queremos que el ingreso esté bien revisado, bien identificado en las partidas, pero sobre todo cómo se va a gastar, esa es la parte preocupante, porque en “nuestra bancada le apostamos al federalismo y a la municipalidad’’.