PAN y PRI exigen renuncia de López-Gatell en la Comisión Permanente del Congreso

Las bancadas del PAN y PRI en la Comisión Permanente del Congreso exigen la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell; “que el presidente López Obrador lo remueva, porque sus declaraciones que ha realizado son inhumanas, el peor rostro de este gobierno’’, calificó la senadora Kenia López Rabadán.

El fin de semana el funcionario dijo en un programa de televisión que la idea que los niños con cáncer no tienen medicamentos es parte de una campaña internacional que tiene una “visión golpistas’’, lo que provocó polémica entre los familiares de los enfermos.

“Hoy venimos a exigirle al Ejecutivo federal y también al secretario de Salud, que tengan dignidad y que remuevan a López-Gatell, es increíble lo que ha dicho este doctor, por cierto, en una televisión pública que se paga con los impuestos de los mexicanos, ese canal nos cuesta más de 100 millones de pesos al año y es muy lamentable que no solamente se le haya dejado decir esas barbaridades, de incongruencias, sino además se le haya solapado y abonado a esa irresponsabilidad’’, subrayó la vicecoordinador parlamentaria panista.

López Gatell es el encargado de la estrategia de hacer frente al Covid-19, y ha estado en la polémica los últimos días por sus declaraciones sobre los medicamentos para niños con cáncer.

En ese sentido, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el servidor público por definición tiene que actuar con “prudencia y sensatez’’, no soy un sensor de las expresiones de los servidores públicos, ellos tienen que asumir su responsabilidad y yo no condeno dichos, pero lo que sugiero es que actuemos con sensibilidad, con uso del lenguaje cuidadoso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en México, de una polarización que existe y que no ha disminuido aún cuando ha transcurrido el proceso electoral’’.

El líder de la mayoría pugnó por una reconciliación y reencauzar el diálogo y los acuerdos, porque es lo mejor para todos.

La panista López Rabadán agrego que si este personaje –López Gatell– “sigue con esta irresponsabilidad, es porque dos personas lo solapan: el Secretario de Salud y el presidente de la República. Así que a ellos exigimos que lo remuevan, y a él, que se ve no tiene ningún límite ni mesura, esperar a que tenga tantita dignidad y renuncie’’.

También el priista Manuel Añorve apoyo la propuesta panista de renuncia de López Gatell, pero antes que comparezca y pida disculpas a los padres de los niños con cáncer.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PAN solicitó incorporar a debate el tema de los medicamentos oncológicos, pero la mayoría de Morena rechazó modificar el orden del día, por lo que la oposición perdió la votación.