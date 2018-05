Panal se lanza contra Anaya en nuevo spot

Después de que el fin de semana se conociera el spot donde se ataca a Andrés Manuel López Obrador, ahora le tocó el turno a Ricardo Anaya a quien se le compara con un muchacho posesivo con sus novias.





En el spot, firmado por Nueva Alianza, se dramatiza que una mamá recibe una llamada de un muchacho llamado Ricardo quien busca a su hija, pero ella se niega porque el chico ya maltrató a Margarita.





"(Margarita) dice que la trató pésimo, sólo quiere hacer su voluntad. Tiene su familia en Estados Unidos", dice la muchacha a su mamá quien escuha con cara de enojo.





Lanzamiento del primer capítulo de la primera mini serie para teléfono inteligente en campañas electorales. #AVerChamaquito #LaDecisionDeBety pic.twitter.com/paA13IHouM — Nueva Alianza (@NuevaAlianza) 20 de mayo de 2018





"A ver chamaco, dice mi hija que no está. Y por favor que la deje de estar molestando", le dice la mamá a Ricardo por teléfono antes de colgarle. El spot termina con una voz en off que dice "Hay elecciones donde no se puede dudar", mientras aparece el logotipo de Nueva Alianza, partido que forma junto al PRI y Verde forman la coalición Todos por México que postula a José Antonio Meade Kuribreña a la presidencia.





Este es un cambio en la estategiabde los spots en contra de Anaya y AMLO ya que antes era una campaña que utilizaba el miedo, pero ahora buscan desprestigiarlos a partir de situaciones más comunes cono tomar un taxi o la relación entre novios.