Panista acusa ante la ONU crisis económica, de salud y violencia en México

Ante la ONU, la senadora panista Kenia López Rabadán denunció que México enfrenta tres problemas graves: crisis económica, de salud y violencia.

La panista participó en el taller virtual “La Recuperación de la Pandemia de Covid-19 a través de una perspectiva de los Derechos Humanos: la Contribución de los Parlamentos”, que organizó la ONU, donde cuestionó las políticas gubernamentales que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación.

Acusó que en México el Gobierno federal ha decidido no invertir en pruebas de Covid-19, “nunca pudimos contar con una inversión para conocer con claridad quién tiene esta enfermedad y quién no. El Ejecutivo federal decidió no usar cubrebocas y ese es el mensaje público, verdaderamente complicado’’.

Tampoco, dijo la panista, se ha tenido una vacunación exitosa, apenas estamos rondando el 20 por ciento de mexicanos vacunados.

Hoy tuve la oportunidad de expresar ante la @ONU_es lo que pasa en México.



Les dije que estamos atravesando por 3 problemáticas muy fuertes:



1- Crisis económica.

2- Crisis de salud no solamente por el COVID19.

3- La mayor ola de violencia en la historia.



Durísimo pero real. pic.twitter.com/Hzk0LgOb4P — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 29, 2021

En relación a la inseguridad, comentó que las mujeres han sufrido un impacto diferenciado, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres en más de 50 por ciento en mayo de este año, en comparación con el mismo mes del año pasado. De cada 3 viudos, dos son mujeres y de cada 10 personas que pierden el empleo en México, siete son mujeres.

López Rabadán señaló que las mujeres están atravesando por tres crisis: falta de dinero, un problema de salud -México cuarto país en el mundo con más muertes- y una inseguridad que cada día se vuelve más complicada

Hoy estamos en una discusión nacional muy lamentable, sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer. En ese sentido, cuestionó ¿qué hacer para que en México y otros países que están en una condición similar, puedan rectificar el rumbo?